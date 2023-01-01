|
Özgün

Borç yapılandırma paketi geliyor | Hangi borçlar yapılandırılacak?

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için Cumhuriyet tarihinin kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. Vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak. Peki, borç yapılandırma ne zaman yapılacak? Hangi borçlar yapılandırma kapsamında, borç yapılandırması nasıl yapılır?

10:55 . 20/01/2023 Cuma
Yeni Şafak
Borç yapılandırma

Borç yapılandırma

Borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. Peki, 2023 borç yapılandırma ne zaman? Borç yapılandırma şartları neler? KYK borçları yapılandırma kapsamında mı?

YENİ BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor.

Yeni paketle 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Pakette şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesinin söz konusu olduğu belirtildi.

YENİ BORÇLANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Paketin detaylarının Pazartesi günkü kabine toplantısında açıklanması bekleniyor.



#borç yapılandırma
#borç yapılandırma paketi
#borç yapılandırma ne zaman
#vergi borcu yapılandırma
1 saat önce
default-profile-img
Borç yapılandırma paketi geliyor | Hangi borçlar yapılandırılacak?
Elon Musk'tan petrol ve gaz tahmini: 2073'ten önce tepe seviyelere çıkacak
Doğu Ekspresi ile Kars-Erzurum turu: İlk sefer yarın başlıyor
Dünyanın en büyük kara kurbağası bulundu: Tam 2.7 kilo
EYT'de ilk aylıklar ne zaman, hangi tarihte ödenecek?
SPK'dan 21 internet sitesi için kapatma talebi
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Corporate
Contact
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.