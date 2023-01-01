Borçlar için kapsamlı yapılandırma paketi geliyor. Peki, 2023 borç yapılandırma ne zaman? Borç yapılandırma şartları neler? KYK borçları yapılandırma kapsamında mı?

YENİ BORÇ YAPILANDIRMA PAKETİ

Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi hayata geçiyor.

Yeni paketle 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçların yeniden yapılandırılması öngörülüyor. Pakette şirketlere matrah artırımı, kasa ve stok affı imkanı sağlanacak.

HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK?

Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.

Anapara borcuna eklenen faiz ve gecikme faizi borçlarında önemli ölçüde silinme meydana gelecek. Önceki yapılandırmalarda olduğu gibi peşin ve taksitli ödeme imkanı getirilecek.

Peşin ödeme halinde yüzde 90'a kadar borçların silinmesi imkanı olacak. Belirli tutarın altında olan borçların tamamının silinmesinin söz konusu olduğu belirtildi.

YENİ BORÇLANDIRMA PAKETİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Paketin detaylarının Pazartesi günkü kabine toplantısında açıklanması bekleniyor.







