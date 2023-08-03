YAŞ'ta Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığına getirilecek isimin kim olacağı merak kazandı. Yeni Genelkurmay Başkanı kim olacak?

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

Yeni Genelkurmay Başkanı henüz belli olmadı. YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isim. Güler'in Bakan olmasıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Musa Avsever, Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilmişti. Toplantıda, bu görevi asli olarak yapacak isim belirlenecek.

Yüksek Askeri Şura'da, yeni kuvvet komutanlarına veya mevcut komutanların görev sürelerinin uzatılıp uzatılmayacağına da karar verilecek.

GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLACAK?

YAŞ toplantısının sona ermesinin ardından belli olacak Yeni Genelkurmay Başkanlığı'na getirilmesi konuşulan isimlerden bazıları Musa Aysever, Metin Gürak, Ali Sivri, Selçuk Bayraktaroğlu.

ENİ İSİMLER YER ALACAK

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin toplantıya ilk kez katılacak.

Daha önce Genelkurmay Başkanı sıfatıyla YAŞ üyesi olan Yaşar Güler de masaya bu kez Milli Savunma Bakanı olarak oturacak. YAŞ'ta alınacak kararlar Başkan Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.

YAŞAR GÜLER KİMDİR?

Yaşar GÜLER, 1954 yılında Ardahan’da doğmuştur. Teğmen rütbesiyle 1974 yılında Kara Harp Okulundan, 1975 yılında Muhabere Okulundan mezun olmuştur.

1975-1984 yıllarında çeşitli birliklerde Muhabere Takım ve Bölük Komutanlığı görevlerinde bulunan Yaşar GÜLER; 1986 yılında Kara Harp Akademisinden, 1988 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

Kurmay subay olarak; 1986-1988 yılları arasında Yurt İçi Bölge Komutanlığında Harekât Başkanlığı, 1988-1991 yıllarında Kara Kuvvetleri Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığında Plan Subaylığı, 1991-1992 yılları arasında 12’nci Piyade Tümen Harekât ve Eğitim Şube Müdürlüğü, 1992-1994 yılları arasında Silopi’de İç Güvenlik Tabur Komutanlığı, 1994-1995 yılları arasında Bosna-Hersek Türk Tugay Komutan Yardımcılığı, 1995-1997 yılları arasında Başbakanlık Askerî Başdanışmanlığı Proje Subaylığı, 1997-1999 yılları arasında Napoli/İtalya’da konuşlu NATO Güney Bölge Komutanlığı Muhabere Başkan Yardımcılığı, 1999-2000 yılları arasında Barış İçin Ortaklık Eğitim Merkez Komutanlığı, 2000-2001 yılları arasında Gnkur. Tatbikatlar Şube Müdürlüğü görevlerini yürütmüş, 2001 yılında Tuğgeneralliğe terfi etmiştir.

Tuğgeneral rütbesiyle; 2001-2003 yılları arasında 10’uncu Piyade Tugay Komutanlığı, 2003-2005 yılları arasında Gnkur. MEBS Plan Koordinasyon Daire Başkanlığı görevlerini yürütmüş, 2005 tarihinde Tümgeneralliğe terfi etmiştir.

Tümgeneral rütbesiyle; 2005-2007 yılları arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı, 2007-2009 yılları arasında Gnkur. Eğitim Daire Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2009 yılında Korgeneralliğe terfi etmiştir.

Korgeneral rütbesiyle; 2009-2010 yılları arasında Harita Genel Komutanlığı, 2010-2011 yılları arasında 4’üncü Kolordu Komutanlığı, 2011-2013 yılları arasında Genelkurmay İstihbarat Başkanlığı görevlerinde bulunmuş ve 2013 Yüksek Askerî Şura Kararları ile Orgeneralliğe terfi ederek 2013-2016 yılları arasında Genelkurmay II. Başkanlığı, 2016-2017 yıllarında Jandarma Genel Komutanlığı, 2017-2018 yıllarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı görevlerini yürütmüş olan Yaşar GÜLER, Cumhurbaşkanlığının 09 Temmuz 2018 tarihli kararnamesiyle Genelkurmay Başkanlığı görevine atanmıştır.

TSK Üstün Hizmet Madalyası ve TSK Şeref Madalyasına sahip olan Yaşar GÜLER, bazı ülkeler tarafından da çeşitli madalyalar ile taltif edilmiştir.

03.06.2023 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Millî Savunma Bakanı olarak atanan Yaşar GÜLER, Demet GÜLER ile evli, bir çocuk ve iki torun sahibidir. İngilizce bilmektedir.







