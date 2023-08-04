Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısında Genelkurmay Başkanlığına 2’nci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak atandı.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

Yeni Genelkurmay Başkanı 3 saat süren Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararlara ilişkin İletişim Başkanlığı yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre; toplantıda bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluktan emekliye sevk edileceklerin durumları görüşülerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayı ile karara bağlandı.

Buna göre 30 Ağustos 2023 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 63 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 24 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 365 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Muharip Hava Kuvvet Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu atandı.

METİN GÜRAK KİMDİR?

Metin Gürak, 1981'de Kara Harp Okulu'ndan, 1982'de Topçu Okulu'ndan mezun oldu.

1985'te Kara Havacılık Okulunu bitirerek pilot olan Gürak, 1990'da Kara Harp Akademisi, 1996'da Silahlı Kuvvetler Akademisi'ni bitirdi.

Çeşitli birlik ve karargahlarda yürüttüğü görevlerin ardından Gürak, 2006'da tuğgeneralliğe, 2010'da tümgeneralliğe, 2015'te korgenaralliğe terfi etti.