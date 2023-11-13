Halka arz takvimi araştırmaları her hafta başı itibariyle yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası şirketler arz oluyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler listesi halka arz bültenini takip eden vatandaşların gündeminde. Son olarak Tureks Turunç Madencilik talep toplama işlemleri, BİST'te 'MARBL' koduyla gerçekleştirildi.