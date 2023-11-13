Halka arz takvimi
Halka arz takvimi araştırmaları her hafta başı itibariyle yatırımcılar tarafından sorgulanıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayı sonrası şirketler arz oluyor. Bu hafta halka arz olacak şirketler listesi halka arz bültenini takip eden vatandaşların gündeminde. Son olarak Tureks Turunç Madencilik talep toplama işlemleri, BİST'te 'MARBL' koduyla gerçekleştirildi.
Bu hafta hangi şirketler halka arz olacak? (13-17 Kasım)
-15-16-17 Kasım 2023: Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
-14-15 Kasım 2023: 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.
-15-16 Kasım 2023: Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
HALKA ARZ OLMASI BEKLENEN ŞİRKETLER
Agrotech Yüksek Teknoloji ve Yatırım A.Ş.
ALKLC (Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.)
Alves Kablo San. ve Tic. A.Ş.
Artemis Halı A.Ş.
Başvuru Sürecinde - Cem Zeytin A.Ş.
Başvuru Sürecinde - Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Başvuru Sürecinde - Koray Holding A.Ş.
Çates Elektrik Üretim A.Ş.
Durukan Şekerleme San. ve Tic. A.Ş.
Ekos Teknoloji ve Elektrik A.Ş.
Gündoğdu Gıda Süt Ürünleri San. ve Dış Tic. A.Ş.
(Penti) Penca Tekstil Çorap San. ve Tic. A.Ş.
İşte belirtmediğiniz birkaç şirket.
Kuzey Boru A.Ş.
Mogan Enerji Yatırım Holding A.Ş.
Marbaş Menkul Değerler A.Ş.
Mega Teks Tekstil Ürünleri İmalat San. ve Tic. A.Ş.
Multınet Kurumsal Hizmetler A.Ş.
Oba Makarnacılık San. ve Tic. A.Ş.
OBAMI
SMRVA Sümer Varlık Yönetim A.Ş.
Sur Tatil Evleri Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Uslu Çsm Demir Çelik A.Ş.
Yes Oto Kiralama ve Turizm Yatırımları A.Ş.
Yeşil Global Enerji A.Ş.
Zorlu Yenilenebilir Enerji A.Ş.
1000 Yatırımlar Holding A.Ş.