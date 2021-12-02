Özgün Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında?
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Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında?

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcılığı görevini yerine getiren Nureddin Nebati Cumhurbaşkanı kararıyla alınan görev değişimi kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nureddin Nebati Resmi Gazete'de yayımlanan son dakika atama kararına göre Hazine ve Maliye Bakanı olarak atandı. Yeni Hazine ve Maliye Bakanı olan Nureddin Nebati ile ilgili son dakika detaylar merak kazandı. Peki, Nureddin Nebati kimdir, hangi görevlerde bulunmuştur? İşte Nureddin Nebati’nin hayatına ilişkin detaylar…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu? Nureddin Nebati kimdir, kaç yaşında?
nurettin nebati

“Yeni Hazine ve Maliye Bakanı kim oldu?” sorusu son dakika alınan yeni kararla gündeme geldi. Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine yapılan atama kararları Resmi Gazete'de yer aldı.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olan Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine getirildi.

NUREDDİN NEBATİ KİMDİR?

Nureddin Nebati, 1 Ocak 1964’te Şanlıurfa Viranşehir’de doğdu.

Siyaset Bilimi Uzmanı; İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünü bitirdi. Yüksek lisansını aynı üniversitenin Sosyal Bilimler Enstitüsünde Uluslararası İlişkiler alanında yaptı. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında Doktora unvanını aldı. Farklı Üniversitelerde Siyaset Bilimi, Türk Siyasal Hayatı, Devlet ve Siyaset Sosyolojisi dersleri verdi.

İş Adamı, Tekstil işiyle uğraştı. MÜSİAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve İstanbul Ticaret Odası (İTO) Disiplin Kurulu Üyeliğinde bulundu. MÜSİAD Yüksek İstişare Heyeti Üyesidir. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Vakfı ve Derneği ile İlim Yayma Cemiyeti, Ensar, Tügva, Önder, Utesav, TDED, BEK, İDD, İDV ve benzeri Vakıf ve Derneğin Üyeliği devam etmektedir.

Halen ÜTEV Vakfı Başkanlığı, Parlamenterler Arası Kudüs Platformu Türkiye Başkanı olup Esenler Belediyesi Şehir Düşünce Merkezinde Bilim Kurulu Üyesi olarak çalışmalarda bulunmaktadır.

AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi.

İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

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"OLUMLU TEPKİ OLABİLİR"

TVNET canlı yayınında Hazine ve Maliye Bakanlığı görev değişimini değerlendiren Yeni Şafak Gazetesi Ekonomi Müdürü İbrahim Acar: "Nureddin Bey piyasa tarafından tanınan bir isim. Bu yeni hamle olumlu tepki alabilir." yorumunda bulundu.

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