Özgün Yeni çıkacak infaz yasası hangi suçları kapsıyor? İşte AK Partinin infaz yasasında yapacağı düzenlemenin detayları
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Yeni çıkacak infaz yasası hangi suçları kapsıyor? İşte AK Parti’nin infaz yasasında yapacağı düzenlemenin detayları

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Cezasızlık algısını ortadan kaldırmak maksadıyla cezası az suçlarda yeni bir infaz uygulamasını gündeme getirmeyi ve Türkiye'ye kazandırmayı düşünüyoruz'' dedi. Yeni düzenlemeye göre suç işleyen zanlının, bir gün de olsa cezaevine girmesi sağlanacak. Peki infaz yasası maddeleri neler? Yeni infaz paketinde neler var? İşte AK Parti’nin infaz yasasında yapacağı yeni düzenlemenin detayları…

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni infaz yasası nasıl olacak, hangi düzenlemeler var?
Yeni infaz yasasında neler var?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İzmir'de bir otelde düzenlenen "Yargı Teşkilatı Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yeni dönemde önemli çalışmaları Türkiye'nin gündemine getirmeyi planladıklarını söyledi. Cezasızlık algısına yol açan ceza muhakemesi uygulamalarını ve infazla ilgili konuları yeniden ele aldıklarını bildiren Bakan Bozdağ, cezasızlık algısını ortadan kaldırmak, infazın ıslah edici, rehabilite edici fonksiyonunu öne çıkarmak ve denetimli serbestliği güçlendirmek için adımlar atılacağını, bu konularda çalışma yapılması talimatı verdiğini belirtti.

Yeni infaz paketinde neler var?

Son dakika infaz yasası haberine göre yeni düzenlemede detaylar netleşmeye başladı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın cezası az suçlar için yeni infaz uygulaması hazırlığı içinde olunduğunu açıklamasının ardından gözler söz konusu çalışmaya çevrildi. Ceza Muhakemesi Kanunu’na (CMK) göre, hapis cezasının üst sınırı 2 yıldan fazla olmayan suçlarda tutuklama kararı verilmiyor, uzlaştırmaya gidilebiliyor, yargılama sonucunda hükmün açıklanması geri bırakılabiliyor ya da denetimli serbestlikten yararlanılabiliyor.

Hangi suçlar yeni infaz paketine girecek?

Zorunlu kamu hizmeti ya da hafta sonu infazı gibi çeşitli alternatiflerin yeniden masaya yatırılabileceğini söyleyen AK Parti kurmayları, düzenlemeyle ilgili şöyle konuştu: “Her türlü suçu işliyor hapisten çıkıyor. Kamuoyunda bir cezasızlık algısı oluşmaya başladı. Vücut bütünlüğüne belli zararlar verme, hırsızlık, dolandırıcılık, trafikte magandalık gibi suçlar eklenebilir. Toplumda infial uyandıran suçlarda bir yaptırım uygulamak lazım. Suçlar için bir üst sınır ve asgari sınır belirlenebilir. Ya da genel bir tabir kullanılabilir. Toplumun vicdanında rahatsızlık oluşturan başka şeyler de eklenebilir.”

  • Bu nedenle özellikle Trafik magandaları, hırsızlık, dolandırıcılık gibi toplumda infiale neden olan suçların cezaları hem cezasızlık algısını ortadan kaldıracak hem de daha nitelikli suçların işlenmesini önleyecek şekilde yeniden ele alınacak. Bu kapsamda, bazı suç tiplerinde tam infaz ya da bir kısmında belli bir süre infaz uygulanması konusunda değerlendirmeler yapılıyor. Suç işleyenlerin bir gün bile olsa hapse girebileceği bir düzenleme üzerinde çalışılıyor.

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