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Yeni dönemin ilk kabine toplantısı bugün yapılacak

Cumhubaşkanlığı Kabinesi netleşti ve yeni Kabine ile ilk toplantı yapılıyor! 28 Mayıs seçimleri sonrasında yeniden Cumhurbaşkanı olarak seçilen Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde kabinede olacak isimleri açıklamıştı. Peki, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi ne zaman toplanıyor, Kabine toplantısı gündeminde neler olacak?

08:22 . 6/06/2023 Salı
Yeni Şafak
Kabine toplantısı

Kabine toplantısı

Yeni Kabine Toplantısı için geri sayım başladı. Uzun bir süredir seçim maratonunda olan Türkiye’de seçim süreci sona erdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan yüzde 52’nin üzerinde aldığı oyla yeniden Cumhurbaşkanı oldu. Erdoğan, yeminini ettikten sonra yeni kabinede olan isimleri de açıkladı. 6 Haziran Kabine Toplantısı kararları da bu bağlamda yakından takip edilmeye başlandı.

YENİ KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Yeniden Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Kabine üyeleri ile ilk toplantı tarihi netleşti. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ikinci dönem kabinesi bugün toplanacak. Mehmet Nuri Ersoy ve Fahrettin Koca hariç tüm üyelerin değiştiği Kabine’de birçok önemli konu masaya yatırılacak. Toplantı’nın bitiminde alınan kararlar Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuyla paylaşılacak. Toplantının saat 15.30 civarı başlayacağı tahmin ediliyor.

Öncelikli gündem ekonomi olacak

Öncelikli gündemin ekonomideki son durum olması bekleniyor.

Kabine toplantısında enflasyonun tek haneli rakama düşürülmesi için atılacak adımlar belirlenecek.

Seçim döneminde ev hanımlarına emeklilik, gençlere vergisiz telefon ve faizsiz evlilik kredisi gibi vaatler açıklanmıştı.

Toplantıda, bu vaatler ile ilgili planlamanın da değerlendirilmesi bekleniyor.

İsveç'in NATO'ya üyeliği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın göreve başlama törenine katılan konuklar arasında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de vardı.

Erdoğan-Stoltenberg toplantısında, İsveç'in NATO'ya üyelik süreci görüşülmüştü.

Kabine bir araya geldiğinde de bu meselenin yanı sıra dış politikadaki diğer başlıklar da konuşulacak.

Terörle mücadeledeki son durum ele alınacak

Terörle mücadeledeki son durum, yurt içi ve sınır ötesinde yapılacak operasyonlar da kapsamlı biçimde değerlendirilecek.



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