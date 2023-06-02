Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından tüm gözler kurulacak olan Yeni Kabine listesi ve Bakanlar Kuruluna çevrildi. 28. dönem Milletvekili seçim sonuçları netleşirken Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. İkinci tur Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler kabine listesi ve Yeni Bakanlar Kurulu'na çevrildi.

YENİ KABİNE NE ZAMAN, SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı seçimi kesin sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler yeni Kabine'nin açıklanacağı tarihe çevrildi.

Buna göre; 3 Haziran 2023 Cumartesi günü saat 22.00'da yeni kabine'nin açıklanması bekleniyor.

YENİ KABİNE KİMLERDEN OLUŞACAK?

Yeni Kabine listesinde yer alacak isimler henüz açıklanmadı.

Yeni Kabine listesi üyelerinin 3 Haziran Cumartesi akşamı duyurulması bekleniyor.

İBRAHİM KALIN'DAN YENİ KABİNE AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yeni Kabine hakkındaki açıklaması şu şekilde;

"YSK'nın açıklayacağı kesin seçim sonuçlarına göre şekillenecek. Cumhurbaşkanımız Meclis'te yemin ettikten sonra aynı gün akşam göreve başlama töreni olacak. Buraya uluslararası liderler davet edilecek. Bütün bunlardan sonra Kabine açıklanacak."

Eski bakan Mehmet Şimşek'in yeni Kabine'de görev alacağı yönündeki iddiaları değerlendiren Kalın şunları söyledi;

"Mehmet Şimşek Bey ile ilgili şunu söyleyeyim. Mehmet Bey bu süreçte dolaylı olarak destek verdi. Bundan sonra da verecek. Bunun şekli ne olur Kabineye girer girmez. Bunu bilemem. Kendisi bu sürece makamdan bağımsız olarak destek vermeye devam edecek."

GEÇİCİ BAŞKAN KİM?

En yaşlı üye sıfatına sahip olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Geçici Başkan olarak yöneteceği toplantıda içtüzük uyarınca ilk olarak milletvekili yeminleri gerçekleştirilecek.

"CUMHURİYETİMİZİN İKİNCİ YÜZYILINA YAKIŞAN BİR KABİNEMİZ OLACAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Meclis'in 28. dönem açılışını Devlet Bey'in başkanlığında gerçekleştireceğiz. Devlet Bey daha önce böyle bir şeyi kabul etmemişti. Ricada bulunduk ve kabul etti. Parlamentoyu açacağız ve süreci başlatacağız.

Kabine konusunda ise Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışan bir kabinemiz olacak. Büyük ve güçlü Türkiye idealimize gönül vermiş kadrolarla yola devam edeceğiz.

Kadrolarımızı yenilemekten hiçbir zaman geri durmadık, yine durmayacağız. Dinamik ekiplerle yolumuza devam ettik. Pek çok değerli ismimiz mevcut. Kabinemizde Türkiye Yüzyılı vizyonuna ayak uyduracak isimler olacak." ifadelerini kullandı.







