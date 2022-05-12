Karaman'ın şimdiki valisi Mehmet Alpaslan Işık Mülkiye Başmüfettişi görevine alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararname bugün yürürlüğe girdi ve önümüzdeki günlerde devir teslim töreni yapılacak. Peki, yeni Karaman Valisi olan Tuncay Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte haberin detayları sizlerle...

Yeni Karaman Valisi olan Tuncay Akkoyun kimdir?

Tuncay Akkoyun 07.08.1976 tarihinde Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü'nde başladığı üniversite öğrenimini 1999 yılında tamamladı.

Aynı yıl İçişleri Bakanlığı'nca açılan kaymakamlık sınavını kazanarak, 2000 yılı Mayıs ayında Elazığ Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

REKLAM

Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Akkoyun son olarak Elbistan Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mithat Ulaş Akkoyun hakkında yaptığı açıklamada, “Sayın Tuncay Akkoyun Elazığımız için bir şanstır. Değerli hemşerimiz her zaman bizim yanımızda olmuştur. Bizler kendisini ne zaman arasak, ulaşabiliyoruz, sorunlarımızı iletiyoruz ve sorunlarımızın çözümü noktasında gayret gösterdiğine şahidiz." dedi.