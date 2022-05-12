Özgün Yeni Karaman Valisi olan Tuncay Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
ÖZGÜN HABERLER

Yeni Karaman Valisi olan Tuncay Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararname ile 10 ilin valisi görevden alındı, 20 ilin valisi değişti. Peki, Yeni Karaman Valisi olan Tuncay Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte haberin detayları sizlerle...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
​Yeni Karaman Valisi olan Tuncay Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
​Yeni Karaman Valisi olan Tuncay Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Karaman'ın şimdiki valisi Mehmet Alpaslan Işık Mülkiye Başmüfettişi görevine alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile yayımlanan kararname bugün yürürlüğe girdi ve önümüzdeki günlerde devir teslim töreni yapılacak. Peki, yeni Karaman Valisi olan Tuncay Akkoyun kimdir, kaç yaşında, nerelidir? İşte haberin detayları sizlerle...

Yeni Karaman Valisi olan Tuncay Akkoyun kimdir?

Tuncay Akkoyun 07.08.1976 tarihinde Elazığ'da doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini Elazığ'da tamamladı.

1995 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi bölümü'nde başladığı üniversite öğrenimini 1999 yılında tamamladı.

Aynı yıl İçişleri Bakanlığı'nca açılan kaymakamlık sınavını kazanarak, 2000 yılı Mayıs ayında Elazığ Kaymakam Adayı olarak mesleğe başladı.

Adıyaman-Besni, Adana-Karaisalı ve Malatya-Kale Kaymakam Vekilliği görevlerinde bulundu. Akkoyun son olarak Elbistan Kaymakamlığı görevini yürütüyordu.

Elazığ Tuhafiyeciler ve Konfeksiyoncular Esnaf Odası Başkanı Mithat Ulaş Akkoyun hakkında yaptığı açıklamada, “Sayın Tuncay Akkoyun Elazığımız için bir şanstır. Değerli hemşerimiz her zaman bizim yanımızda olmuştur. Bizler kendisini ne zaman arasak, ulaşabiliyoruz, sorunlarımızı iletiyoruz ve sorunlarımızın çözümü noktasında gayret gösterdiğine şahidiz." dedi.

Yeni Van Valisi olan Ozan Balcı kimdir, kaç yaşında, nerelidir?
ÖZGÜN
Yeni Van Valisi olan Ozan Balcı kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiyadan önemli adım: Gecikmeden yapmamız gerekiyor

Rusya Ukrayna savaşı sonrası Finlandiya'dan önemli adım: Gecikmeden yapmamız gerekiyor
Su tutma hazırlığı devam ediyor

Su tutma hazırlığı devam ediyor

​Ekonomiye yılda 1,9 milyar katkı sağlayacak.
Marketteki köpeğe tekme attı

Marketteki köpeğe tekme attı

Kamera kaydını izleyen genç kadının ağzı açık kaldı.

​Benzinli ve dizel otomobiller yasaklanıyor.

​Maaşlar 7 ile 8 bin liradan başlıyor

​İran sınırına duvar örme çalışmalarına hız verildi.

​İlan sitelerinde biri artırınca hepsi artırdı.

​FETÖ, sahte aday numarası ile sızmış.

​ABD'nin Florida eyaletine ilginç olay.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.