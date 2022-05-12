Yeni Van Valisi Mülkiye Başmüfettişi olarak atanan ve Van Valiliği görevinden alınan Van Valisi Mehmet Emin Bilmez’in yerine Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı oldu.

Yeni Van Valisi olan Ozan Balcı kimdir, kaç yaşında, nerelidir?

Ozan Balcı, 1974 yılında Ardahan'da doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Ardahan'da tamamladı. 1992 yılında Ardahan Lisesi'nden okul birincisi olarak mezun oldu. 1992-1994 yılları arasında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitim gördü. 1998 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. İngiltere'de Exeter Üniversitesi, Tarih, Politika ve Sosyoloji Bölümü'nde yüksek lisans yaptı. MA derecesi aldı (2000-2001). Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mülkiye), Siyaset Bilimi ve Yönetim Bölümü'nde yüksek lisans yaptı (1999-2001). Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliğinin düzenlediği 29. Dönem Kamu Diplomasisi Kursundan mezun oldu. 86. Dönem Kaymakam Adaylığı Kursunu üstün başarılı olarak tamamladı. 2012-2015 yılları arasında doktora yapmak üzere İçişleri Bakanlığı tarafından İngiltere'ye gönderildi. İngiltere'de Southampton Üniversitesinde Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünde doktora yaptı ve PhD (doktora) derecesi aldı.