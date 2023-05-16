14 Mayıs Pazar günü yurt içi ve yurt dışı 64 milyondan fazla seçmen, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekilleri Seçimi için sandık başına giderek vatandaşlık görevini yerine getirmişlerdi. Seçim sonuçlarının geçici olarak belli olmasının ardından YSK illerin milletvekili sayılarını duyurdu. Toplam 600 yeni milletvekili mecliste yer alacak. Peki, yeni Meclis ne zaman açılacak? 28. Dönem milletvekilleri ne zaman göreve başlayacak?

TBMM'DE YENİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin kesin sonuçların Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından açıklanmasını takip eden üçüncü günde saat 14.00'te çağrısız olarak toplanacak.

MİLLETVEKİLİ ANT İÇME TÖRENİ NE ZAMAN?

TBMM İçtüzüğünün "İlk toplantı, ant içme ve göreve başlama" başlıklı üçüncü maddesine göre, ilk birleşimde, öncelikle milletvekillerinin ant içme töreni yapılacak.

YSK SEÇİM TAKVİMİ NASIL İŞLEYECEK?

20 Mayıs'ta ikinci tur için gümrük kapılarında ve yurt dışı sandık noktalarında kütüğü yurt dışında bulunan Türk vatandaşları oy vermeye başlayacak. 24 Mayıs günü ise yurt dışında oy verme süreci son bulacak. Ayrıca aynı gün radyo ve televizyon propaganda konuşmaları başlayacak. Seçim propaganda dönemi de 27 Mayıs'ta saat 18.00'de sona erecek. 28 Mayıs Pazar günü ise Türkiye sandık başına gidecek.

29 Mayıs'ta ise YSK tarafından Cumhurbaşkanı seçim sonuçları ilan edilecek. Sandık kurullarının kararları ve tutanaklarına karşı aynı gün ilçe seçim kurullarına yapılan itirazların süresi 17.00'de sona erecek ve itirazlar ilçe seçim kurullarınca en geç 23.59'a kadar karara bağlanacak. 30 Mayıs'ta ise aynı süreç ilçe seçim kurulu kararları ile il seçim kurullarına yapılacak itirazlar için işleyecek. 31 Mayıs'ta da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı YSK'ya yapılacak itiraz süresi sona erecek. 1 Haziran'da da il seçim kurulu kararlarına ve il birleştirme tutanaklarına karşı yapılan itirazlar YSK tarafından karara bağlanacak ve kesin seçim sonuçları Resmi Gazete ile radyo ve televizyonda ilan edilmek üzere ilgili mercilere gönderilecek.

TBMM'de, genel seçimin ardından mazbatasını alarak kayıt yaptıracak 28. Dönem milletvekilleri için hazırlıklara başlandı.

Meclis Şeref Holü'nde, 28. Dönem milletvekilleri için kayıt masaları oluşturuldu. Mazbatasını aldıktan sonra kayıt için Meclise gelecek milletvekillerini üç giriş kapısında mihmandarlar karşılayacak. Milletvekilleri, Türk bayrakları ve TBMM flamalarıyla süslenen Şeref Holü'ne geçerek kayıt işlemlerini gerçekleştirecek.

TBMM KAYIT İŞLEMLERİ NE ZAMAN?

TBMM, kayıt işlemleri için 15 Mayıs Pazartesi gününden itibaren hazır olacak. Kayıt işlemi yaptıranlara milletvekili rozeti verilecek, Genel Kurul oylaması ve yoklaması için parmak izi de alınacak.

Meclisi gezmek isteyen milletvekillerine talepleri halinde de bir rehber eşlik edecek.







