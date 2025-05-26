YENİ MG7 TÜRKİYE’DE SATIŞTA: Fiyatı ve özellikleriyle beklentileri karşılıyor mu?

MG’nin fastback tasarıma sahip yeni sedan modeli MG7, Türkiye'de satışa sunuldu. 2 milyon 470 bin TL’den başlayan fiyatlarla gelen otomobil, farklı özellikleriyle dikkatleri üzerine çekiyor.

MG7 TÜRKİYE’DE NE ZAMAN SATIŞA SUNULDU VE KİM TARAFINDAN GETİRİLİYOR?

MG’nin uzun süredir beklenen fastback sedan modeli MG7, 2025 itibarıyla Türkiye yollarına çıktı. Aracın Türkiye distribütörlüğünü Doğan Trend Otomotiv üstleniyor. MG7, Passion ve Excellence olmak üzere iki farklı donanım seçeneğiyle satışa sunuluyor.

MOTOR VE PERFORMANS: MG7’NİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ NELER SUNUYOR?

Tüm versiyonlarda standart olarak sunulan 1.5 litrelik turbo motor, 170 PS güç ve 275 Nm tork üretiyor. Bu motor, 7 ileri çift kavramalı otomatik şanzımanla eşleştirilmiş. MG7’nin ortalama yakıt tüketimi ise 7 litre/100 km olarak açıklanıyor. Hem verimlilik hem performans açısından kullanıcıya dengeli bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

HANGİ DONANIMDA NELER VAR? PASSION MI, EXCELLENCE MI?

Passion donanımı 18 inç jantlar, 33 inç’lik UniScreen birleşik ekran, kablosuz şarj ünitesi ve MG Pilot sürüş destek sistemleriyle geliyor. Excellence donanımı ise bu özelliklere ek olarak panoramik cam tavan, 360 derece kamera sistemi, elektrikli bagaj kapağı ve hafızalı sürücü koltuğu gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

EXCELLENCE RED EDITION NEDİR? BU VERSİYONU ÖZEL KILAN ŞEY NE?

MG7’nin özel versiyonu olan Excellence Red Edition, kırmızı Alcantara koltuklarıyla sportif bir hava katarken, sınırlı süreli olarak sunulan BOSE ses sistemi ve Head-up Display ile premium bir deneyim vadediyor.

Tasarım Detaylarıyla MG7 Neden Dikkat Çekiyor?

MG7, coupe formundaki fastback tasarımıyla sportif ve dinamik bir görünüme sahip. Aktif arka spoyler, dört çıkışlı egzoz sistemi ve çerçevesiz kapılar gibi detaylar, aracı hem estetik hem de performans anlamında ön plana çıkarıyor.

Yeni MG7 Sınıfının Kurallarını Değiştirebilir mi? Hangi Versiyon Daha Avantajlı?

Zengin donanımı, iddialı tasarımı ve güçlü motoruyla MG7, Türkiye’deki premium sedan segmentinde önemli bir alternatif olmaya aday. Peki sizce MG7, bu segmentteki alışkanlıkları değiştirebilir mi? Sizin için en ideal donanım hangisi olurdu?



