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İstanbul'da minibüs ücretleri güncellendi! Minibüs indi bindi fiyatı ne kadar oldu?

İstanbul'da minibüs, taksi dolmuş ücretlerine zam geldi. Toplu ulaşımda sık sık kullanılan minibüsün yeni zamlı ücreti ise merak edildi. Zamlı minibüs ücreti ne kadar oldu? Minibüs indi bindi kaç TL, ne kadar? İşte İstanbul'da toplu taşıma zammı ile yeni minibüs ücretleri...

12:18 . 8/08/2023 الثلاثاء
Yeni Şafak
Minibüs ücreti

Minibüs ücreti

İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve minibüs ücretleri son olarak 27 Aralık 2022 tarihinde yeniden belirlenmişti. Minibüs ücretlerine bugün itibariyle zam yapıldı. Güncel minibüs ücretleri şu şekilde;

MİNİBÜS ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ, KAÇ TL OLDU?

İstanbul’da UKOME toplantısının ardından toplu taşımaya zam yapıldı. Toplu taşımaya %51,52 oranında zam yapıldı. Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.

ULAŞIM ZAMLARI UKOME TOPLANTISI'NDA BELİRLENDİ

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirildi.



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