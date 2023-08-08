Minibüs ücreti
İstanbul’da Marmaray, metro, metrobüs, otobüs, tramvay ve minibüs ücretleri son olarak 27 Aralık 2022 tarihinde yeniden belirlenmişti. Minibüs ücretlerine bugün itibariyle zam yapıldı. Güncel minibüs ücretleri şu şekilde;
MİNİBÜS ÜCRETLERİNE NE KADAR ZAM GELDİ, KAÇ TL OLDU?
İstanbul’da UKOME toplantısının ardından toplu taşımaya zam yapıldı. Toplu taşımaya %51,52 oranında zam yapıldı. Minibüs ücretleri mesafeye göre 12 TL ile 15 TL arasında değişecek.
ULAŞIM ZAMLARI UKOME TOPLANTISI'NDA BELİRLENDİ
İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) olağanüstü toplantısı 1453 Çırpıcı Sosyal Tesisleri'nde 8 Ağustos Salı günü saat 11.00'da gerçekleştirildi.