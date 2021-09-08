Yeni öğretmen ataması ne zaman yapılacak? 15 bin öğretmen ataması başvuruları başladı mı?

Öğretmen atamasına dair son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 bin öğretmen ataması yapılacağını açıkladı. Öğretmen adayları ise ''Öğretmen ataması ne zaman, başvuruları ne zaman başlıyor?'' sorularını merak etmeye başladı.

15 BİN ÖĞRETMEN ATAMA BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen ataması yapacaklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

REKLAM

Ancak 15 bin öğretmen ataması için başvuru tarihi, kontenjan ve kadrosuna ilişkin henüz detaylar paylaşılmadı. İlerleyen süreçte MEB tarafından kılavuz yayımlanması bekleniyor.