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Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kimdir, kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Halis Aygün'üm görevden alındığı duyurulmuştu. ÖSYM başkanlığında değişim yaşandı. Birçok kişi "Yeni ÖSYM Başkanı kim olacak?" sorusunun yanıtını merak ediyordu. Halis Aygün'ün yerine atanan isim belli oldu. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığına Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy atandı. Peki, Bayram Ali Ersoy kimdir? Yeni ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy kaç yaşında, hangi görevlerde bulundu? İşte ayıntılı bilgiler...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yeni ÖSYM Başkanı kim oldu? Bayram Ali Ersoy kimdir, hayatı, biyografisi
Bayram Ali Ersoy

Yeni ÖSYM Başkanı kim olacak? ÖSYM Başkanı olarak kim atandı? soruları yoğun olarak araştırılan başlıklardan biri oldu. Resmi Gazete'nin dün yayımlanan sayısında ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün görevden alındığı bildirildi. Bugün ise Halis Aygün'ün yerine Bayram Ali Ersoy'un atandığı açıklandı.

bYENİ ÖSYM BAŞKANI BAYRAM ALİ ERSOY KİMDİR?

ÖSYM yeni başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 1974 yılında İstanbul Bayrampaşa da doğdu. Aslen Ispartalıdır. İlk orta ve liseyi İstanbul da tamamladıktan sonra 1991-1996 yılları arasında ODTÜ Matematik öğretmenliği programını bitirdi. Ardından 1999 yılında Yüksek Lisans ve 2002 yılında doktorayı YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Matematik Anabilim dalında tamamladı. 2008-2009 yılında Univercity of Cincinnati de post doktora için ABD de 1 yıl bulundu. 2012 yılında doçent ve 2017 yılında profesörlük unvanlarını aldı.

2017'den bu yana Italian Journal of Pure and Applied Mathematics adlı bilimsel dergide değerlendirme kurul üyesi olarak görev yapan Ersoy'un ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanan çok sayıda makalesi bulunuyor. Matematik, değişmeli halkalar ve cebirler, grup teorisi ve genellemeler, temel bilimler konularında araştırmalar yaptı. Ayrıca cebir alanında ulusal kitapları vardır.

İdari olarak 2011-2019 yılları arası YTU Uluslararası ilişkiler koordinatörü, 2015-2016 yılı arası FBE Müdür yardımcılığı, 2016-2017 Personel daire başkanlığı, 2017-2020 yılları arasında Genel sekreterlik görevlerinde bulundu. Eğitim Bir Sen 8 no’lu şube kurucu başkanlığı görevinde bulundu.

2017-2020 arasında Yıldız Teknik Üniversitesi Genel Sekreteri ve Rektör Danışmanı olarak görev yapan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ayrıca 2020'den bu yana aynı üniversitenin Matematik Bölüm Başkanlığı görevini yürütüyordu. 24 adet Lisansüstü tez yöneticiliği yaptı. Hali hazırda 5 doktora ve 1 yüksek lisans danışmanlığı devam etmektedir. Halen ESAM İstanbul temsilciliğini yürütmektedir. Evli 2 çocuk babası olan Dr. Ersoy iyi derecede İngilizce bilmektedir.

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