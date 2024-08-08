Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Bağcılar’da Büyük Dönüşüm ve Millet Bahçesi Açılış Töreni'nde konuştu. Bakan Murat Kurum yarısı bizden kampanyasında bazı iyileştirmenin yapılacağını söyledi.

Yeni Yarısı Bizden Kampanyası nasıl olacak?

Bakan Kurum, yarısı bizdene kampanyasına ilişkin olarak, “Proje ile vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden’de tarih kısıtlaması yok. Vatandaşımız dönüşmek istiyorsa Bakanlığımıza başvuracak, anlaşacak. Bina bazında, ada bazında bu projeleri yürüteceğiz. Hiçbir kardeşimizin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyeceğiz." dedi.

İstanbul’da kentsel dönüşümü hızlandırıyoruz.



YARISI BİZDEN’de yeni dönem başlıyor. 📢 pic.twitter.com/h5ijQT5Is9 — Murat KURUM (@murat_kurum) August 8, 2024

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği eski Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul'da yürütülecek kentsel dönüşüm uygulamaları kapsamındaki "Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin merak edilen 8 sorunun yanıtını şu şekilde paylaşmıştı.

KONUT İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?

Bakanlık "Yarısı Bizden" diyor ve hak sahiplerine yarı yarıya destek geliyor. Hak sahiplerine bir konut için 700 bin lira hibe, 700 bin lira kredi ve diğer her konut için 1 milyon 400 bin lira kredi verilecek.

İŞ YERİ İÇİN NE KADAR HİBE VE KREDİ VERİLECEK?

İş yeri için de destek yarı yarıya. Bir iş yeri için 350 bin lira hibe, 350 bin lira kredi ve diğer her bir iş yeri için 700 bin lira kredi verilecek.

KREDİ İÇİN GELİR ŞARTI ARANIYOR MU?

Hayır, hak sahiplerine kredi verilirken gelir ve kredi puanına bakılmayacak.

KİRACILARA DESTEK SAĞLANACAK MI?

Kiracılara tarihte ilk kez destek sağlanacak. Dönüşüm sürecinde bir ilk yaşanacak ve kampanya kapsamında taşınmazı kullanan kişiye bir kereye mahsus 100 bin lira taşınma desteği verilecek. Dönüşüme girecek evde ev sahibi yaşıyorsa ev sahibi, kiracı varsa kiracı bu desteği alacak.

BAKANLIK ÖDEMEYİ NE ZAMAN, NASIL YAPACAK?

Ödemeler hak sahibi adına yükleniciye yapılacak. Bakanlık ödemeleri yapıdaki hak sahipleri adına "hak sahiplerinin anlaştığı yüklenici"nin Emlak Katılım Bankası'nda açacağı vadesiz hesabına dört taksitle yapacak.

HAK SAHİPLERİNİN ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Ruhsat tarihinden itibaren 24 ay sonra ödemeler başlayacak. Yani vatandaş, riskli yapısını yenileyip güvenli konutuna geçtikten sonra ödemelere başlayacak. Böylece konutu dönüşüme girecek vatandaş dönüşüm sürecinde hem kira hem kredi taksiti ödemek zorunda kalmayacak.

KAMPANYA HANGİ ŞARTLARDA UYGULANMAYACAK?

Projedeki bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının mevcut bağımsız bölüm sayısı veya inşaat alanının bir buçuk katını geçmesi halinde kampanyadan faydalanılamayacaktır. 1 Nisan 2023'ten önce yeni yapıya ilişkin yapı ruhsatı alınmış ise kampanyadan faydalanılamayacaktır.

KREDİ GERİ ÖDEMELERİ NASIL HESAPLANACAK?