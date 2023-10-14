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Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayı asgari ücret zammı 2024

Asgari ücret zammı son dakika haberleri, zam oranı bilgileri araştırılıyor. Asgari ücretle çalışan milyonlarca kişi 2024 Ocak zammı için gözlerini Bakan Işıkhan'ın açıklamalarına çevirdi. Biriken enflasyon oranları ile gelecek dönem muhtemel asgari ücret tahminleri masada yerini alıyor. Peki, 2024 Brüt ve net yeni asgari ücret ne kadar olacak, kaç TL, ne zaman açıklanacak? İşte, 2024 muhtemel asgari ücret…

11:34 . 14/10/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Asgari ücret zammı

Asgari ücret zammı

Yeni yıl asgari ücret zam oranı 2024 yılı yaklaşırken, kamuoyunun ve milyonlarca çalışanın en önemli gündem konusu oldu. Enflasyon oranındaki artış asgari ücrete yapılacak zam için belirleyici olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapacağı toplantılar sonucunda, 2024 yılı brüt ve net asgari ücret tutarı kamuoyu ile paylaşılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücretle ilgili daha önce yaptığı açıklamada, "Çalışma hayatımızın vazgeçilmez sosyal ortaklarını desteklemek üzere biz de bakanlık olarak gerekli adımları atmaya hazırız." demişti. Geçtiğimiz temmuz ayında asgari ücret brüt 13 bin 414, net 11 bin 402 lira olmuştu.

BAKAN IŞIKHAN' ASGARİ ÜCRET ZAMMINA DAİR YAPTIĞI AÇIKLAMALAR!

Birinci önceliklerinin refah olduğunu aktaran Bakan Işıkhan enflasyonun yükünü azaltacağız dedi. İşte, o açıklama:

"Bu bağlamda enflasyonun getirmiş olduğu yükü azaltmak hepimizin ortak hedefidir. Dolayısıyla yıl sonunda asgari ücrette bu yükü hafifletmek adına önemli bir gündemimiz olduğunu da sizinle paylaşmak isterim. Gerek sizlerle gerek işçilerimizin temsilcisi konumundaki konfederasyonlarla istişare içinde olacağız. Bu süreçte de karşılıklı anlayış ve işbirliğini teşvik etmeye davet edeceğiz."

2024 ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Son olarak Eylülde Tüketici Fiyat Endeksi yüzde 4,75 artarken, yıllık bazda yüzde 61,53 oldu.

2024 ocak zammı için en düşük 15 bin 500 TL ile 16 bin TL arasında muhtemel bir zam olabileceği ekonomistler taarfından tahmin ediliyor.

ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLUR?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz önümüzdeki yıl uygulanacak zam oranlarına ilişkin çalışmalara başlamadı. Son olarak memur ve emekli maaşlarında yaşanan artışın ardından asgari ücret zammında ise beklenti arttı.

Son olarak Temmuz ayında asgari ücrete %34 oranında ara zam yapılarak 11 bin 402 liraya yükseltilmişti. Henüz zam oranlarına ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı veya Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan resmi bir açıklama bulunmuyor.

İşveren, işçi sendikaları görüşmelerinin ardından asgari ücrete ilişkin beklentiler ortaya çıkacak ve değerlendirmeler yapılacak. Hükümetin kararının ardından ise 2024 yılında uygulanacak Asgari ücret belli olacak.



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