Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katılacak mı?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçim kararının imzalamasının ardından YSK'da seçim takvimi açıkladı. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimleri 14 Mayıs Pazar günü yapılacak. İlk turda sonuçlanmayan cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tur oylama ise 28 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, "Milletvekili aday adayı olmak isteyen kamu görevlilerinin istifasına ilişkin süreç bugün (10 Mart) başlamış olup 16 Mart Perşembe saat 17.00'de sona erecektir." dedi.
Yeniden Refah Partisi Cumhur ittifakına katılacak mı?
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, saat 18.00’de Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan'ı ziyaret edecek. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, geçtiğimiz günlerde ‘ittifak’ tartışmalarına ilişkin yaptığı açıklamada, “Bizim derdimiz Milli Görüş zihniyetinin Türkiye’de iktidara gelmesidir. Bu olmadıktan sonra yani Milli Görüş’ün prensiplerine, kırmızı çizgilerine riayet edilmeyecekse bizim herhangi bir ittifakın içerisinde yer almamızın hiçbir anlamı yok.” İfadelerini kullanmıştı.
Cumhur İttifakına hangi partiler katılacak?
Sabah yazarı Mahmut Övür, Anavatan Partisi ve DSP'nin Cumhur İttifakı'nı katılacağını yazdı. Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal ise önceki gün TVNET canlı yayınına konuk olduğu sırada kendisine sorulan "Millet İttifakı'nı ve Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nu destekleyecek misiniz?" sorusuna, "Ülkenin bekasını sıkıntıya sokacak bazı girişimler varsa DSP o çalışmaların bırakın içinde olmayı kenarında dahi olmaz" yanıtını vermişti. Cumhur İttifakı AK Parti, MHP ve BBP’den oluşmakta. İttifakın genişleyip genişlemeyeceği ileriki günlerde kesinlik kazanacak.