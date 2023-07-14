Türkiye’de deprem sonrasında başlatılan yerine dönüşüm projesinde detaylar belli oldu. 500 bini hibe olarak 1.000.000 TL’lik kredi sağlayacak olan devlet, 2 yıl ödemesiz dönem olmak üzere 10 yıl vade uygulayacak.

Yerinde Dönüşüm projesine başvuruları ne zaman başlıyor?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 11 ilin hızla ayağa kaldırılması ve afetzedelerin evlerine kavuşmaları için hayata geçirilecek Yerinde Dönüşüm projesine başvurular, 17 Temmuz'da başlayacak.

Yerinde Dönüşüm projesine başvurular nereden, nasıl yapılacak?

Yerinde Dönüşüm projesindeki hibe ve kredi desteğine başvurular e-Devlet üzerinden yapılabilecek. Vatandaşlar, Çağrı Merkezi ALO 181'den projeyle ilgili detaylı bilgi alabilecek. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ait iki gezici tır da proje hakkında bilgilendirme ve tanıtım yapmak amacıyla bölgede hizmet verecek.

Yerinde Dönüşüm hibe desteği ne kadar olacak?