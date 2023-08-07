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TOGG'un ardından bir yerli otomobil daha geldi! Fiyatı çok daha uygun, teknik özellikleri heyecan uyandırdı

Yeni bir yerli otomobil olan RKS M5, TOGG'un ardından satışa çıkarıldı. Türkiye'nin önemli motor üreticilerinden RKS imzasını taşıyan modelin adı M5. Genel olarak RKS M5, Citroen Ami tarzı bir otomobildir. Küçük, kompakt ve şehir içi kullanıma çok uygundur. Araba, maksimum 50 km'ye kadar hıza sahip bir motorla donatılmıştır. Hem fiyatı hem de teknik özellikleri bakımından yerli otomobil heyecan uyandırdı. Peki RKS M5 nedir, teknik özellikleri neler, fiyatı ne kadar? RKS M5 elektrikli mi?

12:07 . 7/08/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
RKS M5 Özellikleri ve Fiyatı, Nerede satılıyor? İşte Tüm Detaylar.

RKS M5 Özellikleri ve Fiyatı, Nerede satılıyor? İşte Tüm Detaylar.

TOGG’un gördüğü ilginin ardından, elektrikli otomobil üretimi ülkemizde artış gösterdi. Yerli otomobil Togg'un büyük rağbet görmesinden sonra Türk girişimciler dur durak bilmeden çalışmalarına devam ediyor. Yerli araç TOGG'un ardından yeni bir yerli otomobil daha satışa çıkarıldı. Bu yerli otomobil RKS M5.

Elektrikli araçlar ile tanıdığımız yerli marka RKS şirketi, yepyeni modelleri ile bizlerle olmaya devam ediyor.Uzun süredir üzerinde çok konuşulan M5 modeli, sonunda RKS tarafından satışa çıkarılarak, bizlere detaylı olarak tanıtıldı.

RKS M5 motor gücü nedir?

2500W motor gücü ile şehir trafiğinde kullanıcılarının tüm beklentilerini karşılayarak, sürüş tarzınıza uygun ayarlanabilir sürüş modları ve süspansiyonları sayesinde ekstra konfor sunar.

RKS M5 özellikleri neler?

M5 tüm sürüş detaylarını size sunan geniş lcd panele sahiptir. Bu panel ayrıca geri görüş özelliği ile fark atıyor. Mütevazı ve özgün supersport tasarımının yanı sıra yüksek teknoloji ile donatılmış dayanıklı yapısı ile beraber hem gözlere hem de cebinize dost seyahat anlayışını somutlaştırmaktadır. Önde 1, arkada 2 kişi oturabilen bu araçta arka görüş kamerası ve açılır tavan gibi ekstralar da mevcut.

RKS M5 elektrikli mi?

Elektrikli sarj üniteleri ile kolayca şarj edilebilme özelliğine sahip M5 ekonomik bir ortak.

RKS M5 kaç saatte şarj olur?

Normal bir prizden ortalama 7 saatte şarj olabiliyor.

RKS M5 nerede satılıyor?

RKS M5’i RKS bayilerinden satın alabilirsiniz.

RKS M5 fiyatı ne kadar?

RKS M5 satış fiyatı bir hayli merak konusu. Şu anda bu arabanın sıfırı ülkemizde 250 bin TL fiyattan satılıyor.

RKS M5 teknik özellikleri

MOTOR

2500W Brushless

AKÜ

72V 58Ah

ŞARJ SÜRESI

6-8 Saat

MAKSIMUM HIZ

25/45 km/h

SÜRÜŞ MESAFESI

90 km.

ÖN / ARKA FREN

Disk / Kampana

ÖN / ARKA LASTIK

135/70-12

JANT

Alüminyum Alaşım

UZUNLUK

2460 mm.

GENIŞLIK

1215 mm.

YÜKSEKLIK

1635 mm.

DINGIL MESAFESI

1680 mm.


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