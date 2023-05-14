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2023 seçimleri Yeşil Sol Partisi milletvekili sayısı

2023 yılının kritik tarihi olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde beklenen gün geldi. Seçimde Cumhurbaşkanlığı için ve milletvekilliği için ayrı ayrı oy kullanılacak. Milletvekili seçimleri illere göre seçim bölgeleri olarak yapılacak. Yeşil Sol Partisi milletvekilleri il il ve seçim bölgelerine göre belirlenecek. YSK seçim sonuçlarına göre Yeşil Sol Partisi kaç Milletvekili çıkardı? İşte illere göre Yeşil Sol Partisi milletvekili sayısı…

22:49 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yeşil Sol Partisi

Yeşil Sol Partisi

için seçmenler sandık başına gidecekler. 14 Mayıs'ta seçmenler, sadece kayıtlı oldukları sandıklarda, adrese gönderilen seçmen bilgi kağıdında yazan yer ve sandıkta oy verecek. Açılan sandıklara göre sayılan oy oranları ile milletvekili sayıları da belirlenmiş olacak. İşte Yeşil Sol Partisi milletvekili sayısı…

YEŞİL SOL PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

Yeşil Sol Partisi'nin milletvekili sayısı 56’dır. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır. Açılan sandık sayısına göre milletvekili sayıları da belli oluyor. Seçimlerde milletvekili adayları 1. 2. ve 3. bölge seçim çevresinden aday gösteriliyor. Seçim sonuçlarının belli olması ile Yeşil Sol Partisi seçim bölgelerine göre 2023 milletvekili sayıları da netleşmeye başladı.


2028 SEÇİMİ YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ SAYISI

2018 milletvekili seçimlerinde Yeşil Sol Partisi 56 milletvekili çıkarmıştı.



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