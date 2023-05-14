Yeşil Sol Partisi
YEŞİL SOL PARTİSİ KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
Yeşil Sol Partisi'nin milletvekili sayısı 56’dır. TBMM'de toplam 579 milletvekili bulunmaktadır. Açılan sandık sayısına göre milletvekili sayıları da belli oluyor. Seçimlerde milletvekili adayları 1. 2. ve 3. bölge seçim çevresinden aday gösteriliyor. Seçim sonuçlarının belli olması ile Yeşil Sol Partisi seçim bölgelerine göre 2023 milletvekili sayıları da netleşmeye başladı.
2028 SEÇİMİ YEŞİL SOL PARTİSİ MİLLETVEKİLİ SAYISI
2018 milletvekili seçimlerinde Yeşil Sol Partisi 56 milletvekili çıkarmıştı.