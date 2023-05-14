2023 yılının kritik tarihi olan Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinde beklenen gün geldi. Seçimde Cumhurbaşkanlığı için ve milletvekilliği için ayrı ayrı oy kullanılacak. Milletvekili seçimleri illere göre seçim bölgeleri olarak yapılacak. CHP milletvekilleri il il ve seçim bölgelerine göre belirlenecek. YSK seçim sonuçlarına göre CHP kaç Milletvekili çıkardı? İşte illere göre CHP milletvekili sayısı…