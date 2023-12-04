Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın kuruluşlarında yetişmiş hak sahibi 1044 genç, kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek.
Devlet korumasındakilere memurluk atama başvurusu ne zaman?
Bu kapsamda tercih işlemleri 15 Aralık saat 23.59'a kadar www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.
Devlet koruması atama başvurusu nasıl yapılır?
Hak sahipleri, tercih kılavuzuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfası www.aile.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek.
Devlet korumasındakiler nereye hangi kurumlara atanacak?
Bakanlık, devlet korumasında yetişmiş gençleri Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediyor. Bu kapsamda yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.