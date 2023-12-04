Polis Akdemisi Başkanlığı tarafından POMEM alımları gerçekleştiriliyor. 30. dönem POMEM alımlarının tamamlanmasının ardından gözler 31. dönem POMEM polis alımlarına çevrildi. Polis Akademisi Başkanlığına bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine, lisans mezunları için yapılacak polis alımları adayların gündeminde yer alıyor. PA, yeni dönem için toplamda kadın erkek olarak 10 bin 600 polis adayı alması bekleniyor. Peki, 31. Dönem POMEM başvurusu ne zaman? POMEM'e girmek için gerekli şartlar neler?