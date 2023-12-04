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Devlet korumasında yetişenlerin memur ataması tercihlerinde sona gelindi

Devlet korumasında yetişen gençlerin, kamu kurum ve kuruluşlarında alımı gerçekleştirilmekte. Yetiştirme yurtlarında kalanlar memur alımı için tercih işlemlerini 15 Aralık'a kadar yapacaklar. Peki devlet koruması atama başvurusu nasıl yapılır? Devlet korumasındakiler nereye hangi kurumlara atanacak?

13:25 - 4/12/2023 lundi
Güncelleme: 13:28 - 4/12/2023 lundi
Yeni Şafak
Devlet Korumasında Yetişmiş Gençler İçin Tercih Dönemi Sürüyor
Devlet Korumasında Yetişmiş Gençler İçin Tercih Dönemi Sürüyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlığın kuruluşlarında yetişmiş hak sahibi 1044 genç, kamu kurum ve kuruluşlarda istihdam edilecek.

Devlet korumasındakilere memurluk atama başvurusu ne zaman?

Bu kapsamda tercih işlemleri 15 Aralık saat 23.59'a kadar www.turkiye.gov.tr internet adresi üzerinden yapabilecek.

Devlet koruması atama başvurusu nasıl yapılır?

Hak sahiplerinin işlemlerini gerçekleştirebilmek için e-Devlet Kapısı'na giriş şifresine sahip olması gerekiyor. Daha önce bu şifreyi edinen hak sahiplerinin yeniden şifre almalarına gerek bulunmuyor.
Kapısı giriş şifresi bulunmayanlar PTT şubelerinden şifre alabiliyor.

Hak sahipleri, tercih kılavuzuna Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının internet sayfası www.aile.gov.tr veya www.turkiye.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Devlet korumasındakiler nereye hangi kurumlara atanacak?

Bakanlık, devlet korumasında yetişmiş gençleri Sosyal Hizmetler Kanunu uyarınca kamuda istihdam ediyor. Bu kapsamda yılda üç kez mayıs, eylül ve aralık aylarında kamu kurum ve kuruluşlarına atama yapılıyor.

Kılavuz için
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Devlet korumasından yararlanmış gençlerimizin istihdam hakkı ile ilgili genel bilgiler için

#Devlet koruması atama
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#memur alımı
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