Son dakika: 2022 yıl sonu enflasyon oranı açıklandı: İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası! Yıl sonu enflasyon tahmini eylül ayının girmesiyle birlikte memur, memur emeklisi ile milyonlarca çalışanın gündeminde. Ocak ayında maaşlara yapılacak zamda enflasyon rakamları kritik öneme sahip. Hal böyle olunca da yıl sonu enflasyon rakamları da yakından takip ediliyor. 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Buna göre, 2023 için enflasyon yüzde 24,9 olarak hedeflendi. Peki Yıl sonu enflasyon oranı kaç gelir? 2022 enflasyon hedefi yüzde kaç oldu? İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası...

Abone Ol