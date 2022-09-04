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Son dakika: 2022 yıl sonu enflasyon oranı açıklandı: İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası!

Yıl sonu enflasyon tahmini eylül ayının girmesiyle birlikte memur, memur emeklisi ile milyonlarca çalışanın gündeminde. Ocak ayında maaşlara yapılacak zamda enflasyon rakamları kritik öneme sahip. Hal böyle olunca da yıl sonu enflasyon rakamları da yakından takip ediliyor. 2023-2025 dönemi ekonomik hedefleri kapsayan Orta Vadeli Program (OVP) açıklandı. Buna göre, 2023 için enflasyon yüzde 24,9 olarak hedeflendi. Peki Yıl sonu enflasyon oranı kaç gelir? 2022 enflasyon hedefi yüzde kaç oldu? İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Yıl sonu enflasyon oranı kaç gelir? 2023 enflasyon hedefi yüzde kaç oldu?
2023 yılı sonu enflasyon hedefi

Türkiye ekonomisinin 2023-2025 dönemine ilişkin yol haritası niteliği taşıyan yeni Orta Vadeli Program (OVP) Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Peki 2023 enflasyon hedefi yüzde kaç oldu? İşte ekonominin 3 yıllık yol haritası...

Yıl sonu enflasyon ne kadar olacak?
Yıl sonu enflasyon ne kadar olacak?

Enflasyon hedefi 2023'te yüzde kaç?

2023 büyüme hedefi yüzde 5, 2024 ve 2025 büyüme hedefi yüzde 5,5 olarak belirlendi.

2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. Enflasyon hedefi 2023'te yüzde 24,9, 2024'te yüzde 13.8, 2025'te yüzde 9,9 olacak.

Enflasyonun 2025 sonunda tek haneye düşmesi hedeflendi.

İşsizlik için hedef 2022'de yuzde 10,8 olurken, 2023'te yüzde 10,4, 2024'de yüzde 9,9, 2025'te yüzde 9,6 olarak hedeflendi.

2022 yıl sonu dolar ne kadar olur?

  • Hükümet milli gelir için tahminlerini TL ve ABD doları cinsi de paylaştı. Bu tahminlere göre hükümetin ortalama dolar/TL kuru tahminleri 2022 yılı için 16,62, 2023 yılı için 21,52, 2024 yılı için 24,62, 20225 yılı için 25,76 oldu.

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