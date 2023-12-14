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2024 yılbaşı tatili ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Yeni yıl öncesi vatandaşların tatil günlerine dair araştırmaları hız kazandı. 1 Ocak 2024 tarihi resmi tatil olduğu için kamu kurumları çalışmayacak. Okullarda eğitim faaliyeti olmayacak ve pek çok özel sektör çalışanı da tatil yapacak. Bunun yanı sıra 31 Aralık gününün tatil durumu vatandaşlarca merak ediliyor. Peki, 1 Ocak hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarım gün mü?

11:00 - 14/12/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yılbaşı tatili
Yılbaşı tatili

Yeni yıla sayılı günler kala milyonlarca insan, 2023'ü geride bırakırken çeşitli tatil ve etkinlik planları yapıyor. Yılbaşı tatilini kimileri sevdiklerinin yanında, kimileriyse tatil beldelerindeki geçirirken arama motorlarında 'Yılbaşı tatili kaç gün? 2024 yılbaşı tatili ne zaman başlıyor, bitiyor? Kaç gün sürecek?' sorgulamaları yapılıyor. İşte detaylar...

YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?

2024 yılbaşı 1 Ocak Pazartesi gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2023 Pazar akşamı kutlanacak.

YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN 2024?

2024 yılbaşı tatili 1 Ocak Pazartesi günü olacak. 31 Aralık Pazar günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor. Ancak 31 Aralık Pazar gününe denk geliyor.

1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?

1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Pazartesi günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.

2024 RESMİ TATİL GÜNLERİ TAKVİMİ

Yılbaşı: 1 Ocak 2024 Pazartesi

Ramazan Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 9 Nisan 2024 Salı

Ramazan Bayramı 1. Gün: 10 Nisan 2024 Çarşamba

Ramazan Bayramı 2. Gün: 11 Nisan 2024 Perşembe

Ramazan Bayramı 3. Gün: 12 Nisan 2024 Cuma

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan Salı

Emek ve Dayanışma Günü: 1 Mayıs Çarşamba

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs Pazar

Kurban Bayramı Arefe (Öğleden Sonra): 15 Haziran 2024 Cumartesi

Kurban Bayramı 1. Gün: 16 Haziran 2024 Pazar

Kurban Bayramı 2. Gün: 17 Haziran 2024 Pazartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 18 Haziran 2024 Salı

Kurban Bayramı 4. Gün: 19 Haziran 2024 Çarşamba



#yılbaşı
#yılbaşı tatili
#1 ocak
1 saat önce
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