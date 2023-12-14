Yılbaşı tatili için geri sayım sürüyor. Yılbaşı için plan yapanların yüzünü güldürecek tatil detayı, 2024 resmi tatil günleri takviminin yayınlanmasıyla ortaya çıktı. 31 Aralık 2023 yılbaşı gecesi ise pazar günü kutlanacak. Resmi tatillerde kamu kurum ve kuruluşları ile okulların tatil olmasından dolayı 1 Ocak yılbaşı hangi güne denk geliyor, yılbaşında okullar tatil mi? soruları gündeme geldi. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün? 1 Ocak 2024 yılbaşı hangi güne denk geliyor? 31 Aralık yarın gün mü? İşte tüm soruların yanıtları.