Son 5-10 yılda asgari ücret ne kadar oldu? 2012'den 2022'ye asgari ücret rakamları!

2023 Ocak zammı ile asgari ücretin ne kadar olacağı bugün belli olacak. Yeni asgari ücret tutarı, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak. İlk zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek. Asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merakla beklenirken son yıllarda asgari ücretteki değişim, asgari ücrete yapılan zam miktarları da gündeme geldi. İşte son 10 yılın asgari ücret zam miktarları...

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET ZAM ORANLARI

Yıllara göre asgari ücret

Yıllara göre asgari ücret zammı

Yıllara göre asgari ücret zammı

2023'TE ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

2023 yılında uygulanacak asgari ücret için beklentiler 8 bin TL ve üzerinde şekillendi. Rakam konusunda TİSK tarafından herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, TÜRK-İŞ'in resmi teklifi 9 bin TL oldu.

TÜRK-İŞ'in açıkladığı rakamla beraber kamuoyunda masada 5 rakam oluştu. İşte milyonların en çok merak ettiği işveren maliyetleri ve zam oranları dahil net-brüt asgari ücret tablosu:

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Net asgari ücret 8 bin lira olursa; brüt asgari ücret 9 bin 412 lira, zam oranı yüzde 45 ve işveren maliyeti de 11 bin 59 lira,

Net asgari ücret 8 bin 250 lira olursa; brüt asgari ücret 9 bin 706 lira, zam oranı yüzde 50 ve işveren maliyeti 11 bin 404 lira,

Net asgari ücret 8 bin 500 lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin lira, zam oranı yüzde 54 ve işveren maliyeti 11 bin 750 lira,

Net asgari ücret 8 bin 750 lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin 294 lira, zam oranı yüzde 59 ve işveren maliyeti 12 bin 96 lira,

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Net asgari ücret 9 bin lira olursa; brüt asgari ücret 10 bin 588 lira, zam oranı yüzde 64 ve işveren maliyeti 12 bin 440 lira olacak.

NOT: Asgari ücret tablosunda yer alan sarı ve turuncu bölümde zam oranları yer alıyor. Sarı bölümde yer alan zam oranı Temmuz 2022'de belirlenen 5.500,35 TL'lik tutara göre turuncu bölümde yer alan zam oranı ise Ocak 2022 döneminde belirlenen 4.253,40 TL'lik ücrete göre hesaplandı.

YENİ ASGARİ ÜCRET 8.280 TL'Yİ AŞARSA GEÇEN SENENİN REKORUNU KIRACAK

Eğer asgari ücret 8.280 TL ve üzerinde olursa Ocak 2022'de yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'i aşarak rekor kıracak.

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ASGARİ ÜCRET DOLAR BAZINDA NE KADAR ARTACAK?

Son yılların rakamları incelendiğinde asgari ücret dolar bazında en yüksek seviyesine 2016 yılı Ocak ayında ulaştı. Bu dönemde net asgari ücretin dolar karşılığı 442 ABD Doları'ydı.

442 dolar güncel kur üzerinden hesaplandığında (1 Dolar=18,67 TL) 8.252 TL ediyor. Yani asgari ücret 2023 bu rakamın üzerinde belirlenirse dolar bazında da rekor kırarak, alım gücünde büyük bir iyileşme sağlanacak.

Eğer asgari ücret 8.280 TL'yi aşarsa burada hem dolar bazında hem de geçen yıl yapılan yarım asrın en büyük artışı olan yüzde 50,5'yi aşacak.

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