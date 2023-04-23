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Şampiyon evinde farklı kazandı: Yılport Samsunspor 4-1 Keçiörengücü

Spor Toto 1. Lig 34. haftasında şampiyon Yılport Samsunspor evinde Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Yılport Samsun 35 bin taraftarının önünde rakibini 5-0’lık farklı skorla mağlup etti. Goller dakika 39’ Mücahit Albayrak, 54’ Douglas Tanque, 63’ Osman Çelik ve 66’ Moryke Fofana ve 82 Anderson’dan geldi. Yılport Samsunspor bu sonuçla puanını 69’a çıkararak ligde 1. sıradaki yerini korudu. Yılport Samsunspor - Keçiörengücü maç özetini izlemek ve Spor Toto 1. Lig puan durumuna bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.

15:23 . 23/04/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yılport Samsunspor 4-1 Keçiörengücü Maç Özeti

Yılport Samsunspor 4-1 Keçiörengücü Maç Özeti

Spor Toto 1. Lig 34. haftasında Yılport Samsunspor ve Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Maç Yılport Samsunspor’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.

YILPORT SAMSUNSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

Yılport Samsunspor - Keçiörengücü maç özetini izlemek için
GOLLER:
Dk. 39 Mücahit Albayrak, Dk.55 Douglas Tanque, Dk.63 Osman Çelik, Dk.66 Fofana (Samsunspor) - Dk.82 Anderson Costa (Ankara Keçiörengücü)
SARI KART:
Soner Aydoğdu (Samsunspor) - Muharrem Cinan, Erkam Reşmen (Ankara Keçiörengücü)

Spor Toto 1'inci Lig’de, Süper Lige çıkmayı garantileyen Yılport Samsunpor bu hafta 33 bin taraftarı önünde Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Samsunspor mücadeleden 4-1 üstünlükle ayrıldı.

5’inci dakikada gelişen Keçiörengücü atağında topla ceza sahası içine giren Rashad Muhammed’in şutunu savunma kornere uzaklaştırdı.

32’nci dakikada Tanque’nin ortasında Yusuf Emre Gültekin’in kafa vuruşu kalecide kaldı.

38’inci dakikada Zeki Yavru’nun ortasında Osman Çelik’in kafa vuruşunu kaleci kornere tokatladı.

39’uncu dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Mücahit Albayrak'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

54’üncü dakikada Fofana’nın ara pasıyla hareketlenen Tanque'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.

63’üncü dakikada Zeki’nin derin pasıyla hareketlenen Osman Çelik'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.

66’ncı dakikada Tanque’nin pasıyla ceza sahası içine giren Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlad ağlarla buluştu: 4-0.

82’nci dakikada Jurgen Bardhi’nin pasıyla hareketlenen Anderson Costa'nın vuruşunda top filelere gitti: 4-1.

Mücadele Yılport Samsunspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

SPOR TOTO 1. LİG PUAN DURUMU





#Yılport Samsunspor
#Ankara Keçiörengücü
#Spor Toto 1. Lig
#Douglas Tanque
#Osman Çelik
#Hüseyin Eroğlu
1 saat önce
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