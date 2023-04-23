Yılport Samsunspor 4-1 Keçiörengücü Maç Özeti
Spor Toto 1. Lig 34. haftasında Yılport Samsunspor ve Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Maç Yılport Samsunspor’un 4-1’lik üstünlüğüyle tamamlandı.
YILPORT SAMSUNSPOR - KEÇİÖRENGÜCÜ MAÇ ÖZETİ
Spor Toto 1'inci Lig’de, Süper Lige çıkmayı garantileyen Yılport Samsunpor bu hafta 33 bin taraftarı önünde Ankara Keçiörengücü’nü konuk etti. Samsunspor mücadeleden 4-1 üstünlükle ayrıldı.
5’inci dakikada gelişen Keçiörengücü atağında topla ceza sahası içine giren Rashad Muhammed’in şutunu savunma kornere uzaklaştırdı.
32’nci dakikada Tanque’nin ortasında Yusuf Emre Gültekin’in kafa vuruşu kalecide kaldı.
38’inci dakikada Zeki Yavru’nun ortasında Osman Çelik’in kafa vuruşunu kaleci kornere tokatladı.
39’uncu dakikada Zeki Yavru’nun kullandığı köşe atışında topa iyi yükselen Mücahit Albayrak'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.
54’üncü dakikada Fofana’nın ara pasıyla hareketlenen Tanque'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0.
63’üncü dakikada Zeki’nin derin pasıyla hareketlenen Osman Çelik'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 3-0.
66’ncı dakikada Tanque’nin pasıyla ceza sahası içine giren Fofana'nın vuruşunda meşin yuvarlad ağlarla buluştu: 4-0.
82’nci dakikada Jurgen Bardhi’nin pasıyla hareketlenen Anderson Costa'nın vuruşunda top filelere gitti: 4-1.
Mücadele Yılport Samsunspor'un 4-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.