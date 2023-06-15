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Samsunspor’da açılış heyecanı

Yılport Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri kullanıma hazır hale geldi. Süper Lig’in yeni ekibi Samsunspor’un altyapısında yer alan sporcuların kullanımı için yapılan tesisler açılış için gün sayıyor. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galler Futbol Federasyonu Başkanı Trefor Lloyd-Hughes davet edildi. Peki Yılport Samsunspor yeni tesisi ne zaman açılacak? İşte detaylar.

17:12 . 15/06/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Yılport Samsunspor yeni tesisi ne zaman açılacak?

Yılport Samsunspor yeni tesisi ne zaman açılacak?

: Yılport Samsunspor Mustafa Kemal Erkanat Tesisleri kullanıma hazır hale geldi. Açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galler Futbol Federasyonu Başkanı Trefor Lloyd-Hughes davet edildi.

YILPORT SAMSUNSPOR YENİ TESİSİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Süper Lig’in yeni ekibi Samsunspor’un altyapısında yer alan sporcuların kullanımı için yapılan tesisler, 19 Haziran Pazartesi günü açılacak. Saat 17:00’de başlaması planlanan açılışa, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galler Futbol Federasyonu Başkanı Trefor Lloyd-Hughes davet edildi.

Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"19 Haziran Pazartesi günü saat 17.00'de Batıpark alanında Mustafa Kemal Erkanat Altyapı Tesislerimizin açılışı olacaktır. Açılışa Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, Galler Futbol Federasyon Başkanı Trefor Lloyd-Hughes ve Yönetim Kurulu üyeleri ile şehir protokolümüz davet edilmiştir."

MUSTAFA KEMAL ERKANAT’IN ADI VERİLDİ

Geçtiğimiz günlerde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı, Samsun Milletvekili Mehmet Muş’un girişimleri sonucunda, Samsun Büyükşehir Belediyesi ile yapılan protokolün ardından 20 yıllığına Samsunspor’a tahsis edilen tesisler, Batıpark alanında yer alıyor. Tesislere, Covid-19 sebebiyle vefat eden Samsunspor Başkan Vekili Mustafa Kemal Erkanat’ın adı verildi.



#Yılport Samsunspor
#Mustafa Kemal Erkanat
#yüksel yıldırım
#Recep Tayyip Erdoğan
44 dakika önce
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Samsunspor’da açılış heyecanı