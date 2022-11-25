ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimini geri çekti: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Buna göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS 2023 sınav tarihi değişti mi, TYT, AYT, YDT ne zaman?

NTV’de yer alan habere göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün açıkladığı 2023 yılı sınav takvimini bir gün sonra geri çekti. Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti. Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği, o çalışmanın ardından netleşecek. Söz konusu gelişme üzerine ÖSYM de sınav duyurusunu geri çekti. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

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Ömer Çelik'ten ÖSYM sınav takvimi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YKS tarihi Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez" dedi. Çelik, "Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır" açıklamasını yaptı.