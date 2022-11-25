Özgün ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimini geri çekti AK Parti Sözcüsü Ömer Çelikten flaş açıklama
ÖZGÜN HABERLER

ÖSYM 2023 Yılı Sınav Takvimini geri çekti: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklanmıştı. Buna göre, TYT 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecekti. ÖSYM, 2023 yılı sınav takvimini geri çekti. Peki YKS 2023 sınav tarihi değişti mi?ÖSYM 2023 YKS sınavı ne zaman yapılacak?

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS 2023 sınav tarihi değişti mi, TYT, AYT, YDT ne zaman?
ÖSYM 2023 YKS sınav tarihi değişti mi?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2023 Sınav ve Sonuç Açıklama Takvimi, "osym.gov.tr" internet sitesinden açıklandı. Buna göre, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS) 17-18 Haziran'da yapılacak. Temel Yeterlik Testi (TYT) 17 Haziran, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran'da gerçekleştirilecek. YKS başvuruları 9 Şubat-6 Mart 2023'te alınacak, sınavın sonuçları 20 Temmuz'da açıklanacak.

YKS 2023 sınav tarihi değişti mi, TYT, AYT, YDT ne zaman?

NTV’de yer alan habere göre, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), dün açıkladığı 2023 yılı sınav takvimini bir gün sonra geri çekti. Nedeni ise, üniversite sınavı ile seçimin aynı tarihe denk gelme ihtimali. Takvimde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 17-18 Haziran'da yapılacağı belirtilmişti. Edinilen bilgiye göre; ÖSYM sınav ve seçim tarihinin denk gelmemesi için yeni bir değerlendirme yapma kararı aldı. Sınav takvimi, bu nedenle geri çekildi. Üniversite sınavı tarihinin değişip değişmeyeceği, o çalışmanın ardından netleşecek. Söz konusu gelişme üzerine ÖSYM de sınav duyurusunu geri çekti. Yeni sınav takvimiyle ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Ömer Çelik'ten ÖSYM sınav takvimi açıklaması

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "YKS tarihi Prensip olarak seçim takvimiyle sınav takvimi üst üste gelmez" dedi. Çelik, "Öğrencilerimizin hiçbir sınavını seçim takvimine denk getirmeyiz. Bununla ilgili ÖSYM bir çalışma yapıyor, yakın zamanda kamuoyuyla paylaşır" açıklamasını yaptı.

En düşük emekli maaşı ne kadar?
ÖZGÜN
En düşük emekli maaşı ne kadar?
Gol sesi çıkmadı

Gol sesi çıkmadı

​İngiltere ile ABD'nin maçı futbolseverlere tat vermedi.
Görenler şaştı kaldı

Görenler şaştı kaldı

​Antalya'daki dünyaca ünlü sahilde bir ilk.
CHPli Engin Altaydan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna tepki: Kulağı çekilmeli

​Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden yürek yakan haber.

​Bir yıl boyunca herkesi kandıran sahte doktor tutuklandı.

Valencia attı <br>Katar veda etti

Valencia attı
Katar veda etti

​Hollanda ve Ekvador sahadan 1 puanla ayrıldı.

​Halk kuyruk oluşturdu: 28 Kasım'dan itibaren geçerli olacak.

Sadece birkaç gün kaldı: Hangi araçlarda zorunlu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pakistan Başbakanı Şerif ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar.

​Gecekonduda silahla vurulmuş halde üç ceset bulundu.
Fenerbahçeli <br>olduğunu açıkladı

Fenerbahçeli
olduğunu açıkladı

​İran'ın Türkmen yıldızı maç sonunda konuştu.

​Bakanlık duyurdu: Yaklaşık 84 milyon liralık ödeme yapılıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.