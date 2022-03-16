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YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ ne zaman? 2022 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başlarken YKS sınavı başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için YKS son başvuru tarihi açıklandı. YKS sınavı, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumdan oluşan sınavlar, Haziran ayında gerçekleşecek üniversite sınavı başvurularını sizler için derledik. YKS geç başvuru nasıl yapılır, YKS başvuru tarihi ne zaman 2022 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ ne zaman? 2022 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?
YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ ne zaman? 2022 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır?

YKS sınavı, tüm oturumlarıyla 18-19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. 11 Şubat – 7 Mart 2022 başvuru tarihleri arasında YKS başvurularını gerçekleştiremeyen adaylar geç başvuru gününe başvuracak. Belli bir süreliğine açılan başvurularda adaylar ÖSYM AİS sistemi üzerinden başvurularını gerçekleştirecek. Peki, YKS geç başvuru tarihleri ne zaman, YKS geç başvuru ne zaman, nasıl yapılır? İşte detaylar…

YKS GEÇ BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

  • YKS geç başvuruları 16 – 17 Mart 2022 (23.59'a kadar) tarihlerinde gerçekleşecek.

YKS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YKS geç başvuru yapmak için adaylar normal başvuru tarihlerinde izlenilen adımlara uyacak. Bu noktada ÖSYM tarafından yayımlanan YKS başvuru kılavuzu takip edilecek.

YKS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ

ÖSYM tarafından belirlenen 2022 YKS sınav ücretine göre her bir oturum için 115 TL ödenecek.

Ödemeler, ÖSYM'nin https://odeme.osym.gov.tr internet adresinden kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru günlerinde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamaktadır.

YKS SINAV TARİHİ

YKS sınavları 3 ayrı oturumda 18 ve 19 Haziran 2022 tarihlerinde gerçekleşecek. Oturum tarihleri:

  • TYT: 18 Haziran 2022
  • AYT: 19 Haziran 2022
  • YDT: 19 Haziran 2022

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