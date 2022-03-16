YKS GEÇ BAŞVURU TARİHİ ne zaman? 2022 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başlarken YKS sınavı başvuru tarihlerini kaçıran adaylar için YKS son başvuru tarihi açıklandı. YKS sınavı, TYT, AYT ve YDT olmak üzere üç ayrı oturumdan oluşan sınavlar, Haziran ayında gerçekleşecek üniversite sınavı başvurularını sizler için derledik. YKS geç başvuru nasıl yapılır, YKS başvuru tarihi ne zaman 2022 YKS geç başvuru ücreti ne kadar, nasıl yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

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