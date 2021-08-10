Özgün YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS 2 ek tercih tarihleri 2021
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YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercih tarihleri 2021

YKS tercih süreci devam ediyor. 5 Ağustos'ta başlayan YKS tercihlerinde ek tercih sürecine girildi. Bu kapsamda adaylar "YKS ek tercihler ne zaman?" sorusunun yanıtını merak ediyor. YÖK, 2021-YKS işlemlerinde 'ikinci ek yerleştirme' yapılacağını açıkladı. Peki, YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? İşte YKS 2. ek tercih tarihleri 2021

Haber Merkezi Yeni Şafak
YKS ikinci ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? YKS 2. ek tercih tarihleri 2021
yks

Başkan Erdoğan tarafından açıklanan YKS (TYT, AYT, YDT) baraj puanının düştüğü haberinin ardından üniversite tercih sürecinin uzayıp uzamayacağı merak kazandı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-YKS işlemlerine mahsus olmak üzere, merkezi ve ek yerleştirme sonucunda boş kalan kontenjanlar için "ikinci ek yerleştirme" yapılacağını açıkladı.

YKS EK YERLEŞTİRMELER NE ZAMAN?

2021 YKS tercihleri 5-13 Ağustos 202 tarihleri arasında alınacak. Adaylar tercihlerini, T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklar ve tercihlerini, internet üzerinden elektronik ortamda göndererek tercih bildirimini tamamlayacaklar. YKS ek tercihlerin ne zaman yapılacağı ise henüz netleşmedi.

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir.

Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir.

İlave ek yerleştirmede baraj puanı TYT'de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacak.

ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

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