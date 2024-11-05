YKS tarihi, 2025 YKS ne zaman yapılacak ve

YKS başvuru ve sınav takvimi açıklandı mı gibi sorular, üniversite sınavına girecek adayların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl belirlenen

YKS takvimi

, adayların sınavlara hazırlık süreçlerini planlamalarında önemli bir rol oynuyor. Üniversite sınavı başvurularına geri sayım devam ediyor. Peki

2025 YKS sınavı

ne zaman yapılacak?

ÖSYM 2025 yılı sınav takvimi