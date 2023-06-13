Uzun süredir YKS'ye hazırlanın 3 milyon 243 bin 425 adayın beklediği güne sayılı günler kaldı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2023-YKS), 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde yapılacak. Peki, YKS sınavı kaç saat sürecek? YKS kaçta başlayıp kaçta bitecek?

YKS KAÇ SAAT SÜRECEK?

1.Oturum: TYT (18 Haziran Cumartesi, 10.15), 120 soru 165 dakika,

2.Oturum: AYT (19 Haziran Pazar, 10.15), 160 soru 180 dakika,

3.Oturum: YDT (19 Haziran Pazar, 15.45), 80 soru 120 dakika

olmak üzere 3 oturumda uygulanacaktır.

YKS İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

ÖSYM tarafından paylaşılan bilgiye göre adayların sınav günü yanlarında giriş belgesi ve kimlik belgesi bulundurması gerekiyor.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM tarafından yapılacak olan 2023 YKS için sınav giriş yerleri açıklandı.

17 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 18 Haziran 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile 2023-YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) adaylarının sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 31 Mayıs 2023 tarihinde saat 15.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.



