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YKS sınav sonuçları için bekleyiş sürüyor

YKS sınav sonuç tarihi için bekleyiş devam ediyor. Üniversiteye giriş kapsamında 17-18 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınavının sonuçları ÖSYM sınav sonuçları ekranında üzerinden erişime açılacak. Peki 2023 YKS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

15:46 . 3/07/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.

ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.

YKS 2023 sonuçları nasıl duyurulacak?

Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr
internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebilecekler.

2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?

YKS 2023 tercihleri için tarihler henüz belli değil. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden tercih tarihlerini duyuracak.

2023 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?

YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer alacak.

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