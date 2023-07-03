YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. 17-18 Haziran'da gerçekleştirilen 2023 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS 2023 sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu.
ÖSYM’nin sınav takvimine göre 2023 YKS sınav sonuçları 20 Temmuz 2023 tarihinde ilan edilecek.
YKS 2023 sonuçları nasıl duyurulacak?
2023 YKS tercihleri ne zaman yapılacak?
YKS 2023 tercihleri için tarihler henüz belli değil. Sonuçların açıklanmasının ardından ÖSYM resmi internet sitesi üzerinden tercih tarihlerini duyuracak.
2023 YKS tercih kılavuzu ne zaman yayınlanacak?
YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer alacak.