YKS
YKS sonuçlarının ÖSYM takvimine göre 20 Temmuzda açıklanmasıyla birlikte öğrenciler gidecekleri üniversite ve bölümleri seçmek için araştırmalara başlayacak. Bu noktada üniversite tercihleri ne zaman yapılacak, tercih kılavuzu yayınlandı mı soruları öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı.
YKS TERCİH KILVUZU YAYINLANDI MI 2023?
YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu yayımlandığında haberimizde yer alacak.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) sonuçları bu yıl ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre 20 Temmuz tarihinde belli olacak.
"sonuc.osym.gov.tr" adresinden ilan edilen sınav sonuçları sonrası adayların tercih maratonu başlayacak.
2022 yılında YKS tercihleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleşmişti. Bu seneki üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz kurum tarafından yapılmadı.
2023 YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
ÖSYM'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen YKS sınavı sonuçları, 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ilan edilecek. ÖSYM'nin sonuç sitesinde yer alacak YKS sonuçlarının, 20 Temmuz'da saat 10.00'dan itibaren adayların erişimine açılması bekleniyor. Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilecekler.