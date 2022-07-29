YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2022-2023 Eğitim yılı için üniversite tercihinde bulunan adaylar, YKS tercih işlemlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Toplam 24 üniversite seçebilecek olan adaylar YKS tercih sonuçları için de bilgi almak istiyor. Peki YKS 2022 tercih kılavuzunda YKS tercih sonuçları tarihi yer aldı mı?

YKS - ÜNİVERSİTE TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

27 Temmuz - 5 Ağustos 2022 tarihleri arasında sürecek olan ve toplam 10 günü kapsayan YKS tercih işlemlerinin sonuçları ardından üniversite kayıt işlemleri 22 Ağustos'ta başlayacağından dolayı YKS tercih sonuçlarının da Ağustos'un ikinci haftası açıklanacağı tahmin ediliyor. Konuya ilişkin resmi açıklama geldiğinde haberimize ekleyeceğiz.

YKS KILAVUZU YAYIMLANDI!

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre YKS tercih kılavuzu yayımlandı.

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ÖSYM "2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu, 19 Temmuz 2022 tarihinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden yayımlandı.

Adayların, tercihlerini belirlemeden önce tercih süresi içinde ÖSYM'nin internet adresinden yeniden yayımlanacak 2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve ÖSYM’den yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir." açıklamasında bulundu.

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