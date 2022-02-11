YKS TYT sınav süresi değişti mi? Üniversite sınavı 2022 sınav süresi kaç dakika olacak?

İlk oturumu 18 Haziran'da başlayacak olan 2022 YKS sınavına ilişkin son dakika önemli değişiklikler duyuruldu. Yükseköğrenim Kurumu tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan değişikliklerden biri ise YKS TYT süresindeki değişiklik oldu. Peki 2022 TYT süresi ne kadar olacak?

2022 YKS SINAV SÜRESİ KAÇ DAKİKA OLACAK?

Yükseköğretim Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre bu yıl uygulanacak olan YKS sınavında Temel Yeterlilik Testinin 135 dakika olan sınav süresi, 30 dakika artırılarak 165 dakika olarak uygulanacaktır.

TYT'DE KAÇ SORU SORULUYOR?

TYT Türkçe’de 40 soru yer almaktadır. Soruların bir kısmı dil bilgisi bir kısmı ise paragraf sorularıdır.

•TYT Matematik’de 40 soru yer almaktadır. Her zorluk seviyesinde soru bulunur.

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•20 Adet fen bilimleri, 20 adet de sosyal bilimlerde soru çıkmaktadır.

2021 TYT Soru Dağılımı

•Türkçe 40 soru

•Matematik 40 Soru

•Felsefe 5 Soru

•Coğrafya 5 Soru

•Din Kültürü 5 Soru

•Fizik 7 Soru

•Kimya 7 Soru

•Biyoloji 6 Soru

2021 TYT soru dağılımı bu şekildedir.

TYT PUANI İLE HANGİ BÖLÜMLER TERCİH EDİLİR?

TYT puanı ile sadece 2 yıllık önlisans bölümleri, özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul edilen bölümleri ve açık öğretim bölümlerini tercih edebilirsiniz. 4 yıllık lisans bölümlerini tercih etmeniz için AYT veya YDT sınavlarına girmeniz gereklidir.

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