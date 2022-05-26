YLSY burs miktarı 2022 Resmi Gazete'de yayınlandı! Yurtdışında okuyan lisans ve lisansüstü öğrencilerine ne kadar burs verilecek?

1416 Sayılı Kanun ve Buna Bağlı Yönetmelik Uyarınca Yurt Dışında Lisans ve Lisansüstü Öğrenim Gören Öğrencilere Yapılacak Ödemeler Hakkında Tebliğ, 26 Mayıs tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı.

2022 YLSY BURSU NE KADAR OLDU?

26 Mayıs tarihli Resmi Gazete'de YLSY burs ücretleri şöyle yayınlandı:

"Resmî burslu öğrencilere ödenecek yurt içi aylık burs miktarı; lisans öğrencileri için 1.050 TL, lisansüstü öğrencileri için 2.100 TL’dir."

YLSY YURT DIŞINA LİSANSÜSTÜ ÖĞRENİM AMACIYLA GÖNDERİLECEK ÖĞRENCİLERİ SEÇME VE YERLEŞTİRME ) NEDİR?

Üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

YLSY HANGİ ÖĞRENİM AŞAMALARINDA VERİLİR?

YLSY kapsamında sadece yüksek lisans, sadece doktora ya da yüksek lisans ve doktora öğrenimi görülebilir. Üniversiteler adına öğrenim görenlerin doktora derecesi, diğer kamu kurumları adına öğrenim görenlerin yüksek lisans derecesi ile öğrenimlerini tamamlaması gerekmektedir. (Kamu kurumları adına öğrenim görenler, kurumlarının izin vermesi halinde doktora öğrenimi görebilirler.)

REKLAM

YLSY'YE KİMLER BAŞVURABİLİR?

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b. En az lisans mezunu olmak,

c. Lisans mezuniyet notu en az 2.50 / 65 olmak,

d. 31 yaşından gün almamış olmak (2014 YLSY için 1984 ve daha sonraki yıllarda doğmuş olmak),

e. ALES’ten en az 70 puan almış olmak (ALES puanları, sınavın açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerli kabul edilmektedir.),

f. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak,

g. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (Askerlikten muaf olmak, askerliğini yapmış veya erteletebilecek durumda bulunmak),

REKLAM

h. Sağlık durumu yurt dışında öğrenim görmeye ve Türkiye’nin her yerinde çalışmaya elverişli olmak (Kontenjanlara yerleştirilen adaylardan sağlık kurulu raporu istenir).

(Başvuru şartları, her yıl ilan edilen Kılavuzla belirlenir.)