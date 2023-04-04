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YÖK son dakika duyurdu: Burs ücretleri zamlandı YÖK burs ücretleri ne kadar?

Lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs ücretleri yükseltildi. Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı. Buna göre, 100/2000 doktora bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2500 TL’ye çıkarıldı. Peki YÖK lisans destek bursu ne kadar oldu? YÖK yabancı uyruklu burs ücretleri arttı mı? İşte 2023 YÖK burs ücretleri.

12:52 . 4/04/2023 Salı
Yeni Şafak
YÖK burs miktarları ne kadar?

YÖK burs miktarları ne kadar?

Son dakika haberine göre lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları artırıldı. Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı. 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi. Lisans Destek Bursu 1000 TL’den 1875 TL’ye çıkarıldı.

YÖK burslara ne kadar zam yaptı?

Yükseköğretim Kurulunca lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs miktarları farklı miktarlarda artırıldı 100/2000 Doktora Bursu çalışan öğrenciler için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayan öğrenciler için ise 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.

Lisans Destek Bursu ne kadar oldu?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öncelikli alanlarda ve belirli programlarda lisans ve lisansüstü öğrenim gören öğrencileri desteklemek amacıyla verdiği burs miktarlarını 2023 Nisan ayından geçerli olmak üzere farklı oranlarda artırdı. Buna göre 100/2000 YÖK Doktora Bursu çalışanlar için 910 TL’den 2500 TL’ye, çalışmayanlar için 3825 TL’den 7500 TL’ye yükseltildi.

100/2000 YÖK Doktora Bursu, öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretecek doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere veriliyor. Bu kapsamda devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrenciler YÖK Başkanlığı tarafından destekleniyor.

YÖK'ten burslara zam

TEBİP-Lisans burs miktarı ne kadar oldu?

Daha önce 1000 TL olan YÖK Lisans Destek Bursu 1875 TL’ye çıkarılırken, Temel Bilimler Üstün Başarı Sınıflarında eğitim gören lisans öğrencilerinin (TEBİP-Lisans) burs miktarı 1500 TL’den 2000 TL’ye yükseltildi.

YÖK Destek Bursu’ndan YÖK tarafından belirlenen devlet üniversitelerindeki lisans programlarına ilk üç sırada yerleşen ve kayıt yaptıran öğrenciler yararlanıyor.

YÖK yabancı uyruklu burs ücretleri

Yabancı uyruklu YÖK Bursları ne kadar oldu?

Öte yandan yabancı uyruklu YÖK Burslusu lisans öğrencileri için 1500 TL olan burs miktarı 2000 TL’ye; yüksek lisans öğrencileri için 2300 TL olan burs miktarı 3500 TL’ye, doktora öğrencileri için ise 3500 TL olan burs miktarı ise 6000 TL’ye yükseltildi. YÖK’ün burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlanıyor.

#YÖK
#YÖK burs ücretleri
#doktora bursu
#Lisans Destek Bursu
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