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2023 YÖKDİL/2 sınav yerleri belli oldu! İşte YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulam ekranı!

YÖKDİL 2023 sınav giriş belgeleri ÖSYM'den gelen son dakika duyurusu ile erişime açıldı. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde yapılacak. Sınava girecek olan adayların giriş belgelerini Aday İşlemleri Sistemi üzerinden görüntüleyebilecek ve dökümünü çıktı olacak alabilecek. YÖKDİL/2 sınava giriş belgei sorgulama ekranı haberimizde.

15:07 . 17/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
YÖKDİL sınav yerleri

YÖKDİL sınav yerleri

ÖSYM, 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.

YÖKDİL/2 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!

ÖSYM yayımladığı duyuruda; "27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2023-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.

DİKKAT!

27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.

YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?

YÖKDİL 2 sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.

ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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