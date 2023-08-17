YÖKDİL sınav yerleri
ÖSYM, 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’nın (2023-YÖKDİL/2) giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Adaylar, 2023-YÖKDİL/2 sınav yerleri bilgisinin yer aldığı sınav giriş belgelerini https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden görüntüleyebilecek.
YÖKDİL/2 SINAV YERLERİ AÇIKLANDI!
ÖSYM yayımladığı duyuruda; "27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı’na (2023-YÖKDİL/2) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecektir.
DİKKAT!
27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak olan 2023-YÖKDİL/2 Sınavı için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.
Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadelerine yer verdi.
YÖKDİL/2 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 17 Ağustos 2023 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
YÖKDİL 2 SINAVI NE ZAMAN?
YÖKDİL 2 sınavı 27 Ağustos 2023 tarihinde uygulanacak.