YÖKDİL sonuçları
e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri sınavı 20 Mayıs'ta uygulandı. Adaylar, e-YÖKDİL 2023/3 sınav sonuçlarını merak ediyor. ''e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları açıklandı mı? e-YÖKDİL 2023/3 sonuçlarına nasıl bakılır?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar.
e-YÖKDİL 2023/3 sonuçları açıklandı mı?
20 Mayıs 2023 tarihinde uygulanan Elektronik Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'nın (e-YÖKDİL 2023/3 İngilizce-Fen Bilimleri) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 20 Mayıs 2023 tarihinde saat 19.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.
YÖKDİL sınav değerlendirmesi nasıl yapılır?
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınır, yanlış cevaplar dikkate alınmaz. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden e-YÖKDİL puanları hesaplanır. Deneme sorular, değerlendirme işlemine dâhil edilmez.