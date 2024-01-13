"Youtube yavaşladı mı, neden? 13 Ocak 2024 Youtube hızı ne zaman normale dönecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Youtube uygulaması kullananlar sabahın ilk saatlerinden itibaren videoların yüklenme hızında yaşanan düşüşün nedenini merak ediyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Youtube yavaşladı mı, neden? 13 Ocak 2024 Youtube hızı ne zaman normale dönecek?
Youtube yavaşladı mı, neden?
Konu hakkında henüz açıklama gelmedi. Ancak sorunun uzun süredir beklenen reklam engelleyicilerden dolayı Youtube tarafından uygulanması planlanan yavaşlatma sürecinden olabileceği belirtiliyor. Kesin açıklama geldiği anda detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...