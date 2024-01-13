"Youtube yavaşladı mı, neden? 13 Ocak 2024 Youtube hızı ne zaman normale dönecek?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Youtube uygulaması kullananlar sabahın ilk saatlerinden itibaren videoların yüklenme hızında yaşanan düşüşün nedenini merak ediyor. Konu hakkında gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Youtube yavaşladı mı, neden? 13 Ocak 2024 Youtube hızı ne zaman normale dönecek?