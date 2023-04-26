Yozgat seçim sonuçları
Yozgat seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Yozgat seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
AK PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ABDULKADİR AKGÜL
2. SÜLEYMAN ŞAHAN
3. İSKENDER MİNAR
4. YUSUF İBİŞ
MHP YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İBRAHİM ETHEM SEDEF
2. KAZIM ERGÜN
3. ÜLKÜ YILMAZ
4. SEZER YOZGAT
İYİ PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. LÜTFULLAH KAYALAR
2. ALİ KEVEN
3. İSMAİL YILMAZ
4. NAFİYE BALÇIK
YEŞİL SOL PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. CEMAL BİLGİN
2. KÜBRA DERİN
3. MEHMET ŞİRİN HARHAR
4. ÖZLEM AYDIN
YENİDEN REFAH PARTİSİYOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1 Nihat Kayhan,
2 Yaşar Demir,
3 Hasan Şahingöz,
4 İlyas Güler
MEMLEKET PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Merve Seval Aydemir,
Erman Kocaer,
Sema Köseoğlu
Murat Gülen
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Mustafa Çıtak,
Cansu Çiftçi,
Veli Şahin,
Fatih Koçer
2023 seçimleri Yozgat seçim sonuçları
14 Mayıs 2023 Yozgat cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Yozgat milletvekilleri burada yer alacaktır.
Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)
Yozgat cumhurbaşkanı seçim sonuçları na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 75,5’ini alırken, Yozgat Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 14,7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,3’ünü, Kemal Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.
Yozgat milletvekili genel seçim sonuçları (2018)
Cumhur İttifakı Yozgat oy oranı % 78,1 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 20,2’sini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
Yozgat’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Yozgat’ta hangi parti kazandı?
- AK Parti % 53,4
- MHP % 24,7
- CHP % 11,6
- İYİ Parti % 7,4
- HDP % 1,3
Yozgat yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)
AK Parti’nin Yozgat Belediye başkan adayı Celal Köse oyların % 40,86’sini alırken, Bağımsız aday Kazım Arslan ise oyların % 36,16’sını aldı.
Yozgat İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 44,47
- MHP % 29,86
- CHP % 9,33
- İYİ Parti % 8,54
- BBP % 5,76
Yozgat’ın ilçeleri hangileri?
Akdağmadeni
Aydıncık
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çekerek
Kadışehri
Saraykent
Sarıkaya
Sorgun
Şefaatli
Yenifakılı
Yerköy