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Yozgat seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için geri sayım sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçim tarihini 14 Mayıs olarak duyurmasından sonra YSK takvimi işletiyor. Seçimlere girecek olan 24 parti milletvekili aday listelerini teslim etti. Yurt dışında oylar 27 Nisan'dan itibaren kullanılmaya başlanılacak. Bu haberimizde Uşak seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Yozgat milletvekili seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı? İşte Yozgat seçim sonuçlarına ilişkin detaylar.

13:34 . 26/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yozgat seçim sonuçları

Yozgat seçim sonuçları

Yozgat seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları yoğun olarak araştırılıyor. Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekili genel seçimlerinde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içerisinde 60 milyon 843, toplamda ise 64 milyon 113 bin 941 olduğunu duyurdu. Siyasi partiler de milletvekili seçim listelerini teslim etti. 2023 seçimi 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek. İşte Yozgat seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

AK PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ABDULKADİR AKGÜL

2. SÜLEYMAN ŞAHAN

3. İSKENDER MİNAR

4. YUSUF İBİŞ

MHP YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İBRAHİM ETHEM SEDEF

2. KAZIM ERGÜN

3. ÜLKÜ YILMAZ

4. SEZER YOZGAT

İYİ PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. LÜTFULLAH KAYALAR

2. ALİ KEVEN

3. İSMAİL YILMAZ

4. NAFİYE BALÇIK

YEŞİL SOL PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. CEMAL BİLGİN

2. KÜBRA DERİN

3. MEHMET ŞİRİN HARHAR

4. ÖZLEM AYDIN

YENİDEN REFAH PARTİSİYOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1 Nihat Kayhan,

2 Yaşar Demir,

3 Hasan Şahingöz,

4 İlyas Güler

MEMLEKET PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Merve Seval Aydemir,

Erman Kocaer,

Sema Köseoğlu

Murat Gülen

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Mustafa Çıtak,

Cansu Çiftçi,

Veli Şahin,

Fatih Koçer

2023 seçimleri Yozgat seçim sonuçları

14 Mayıs 2023 Yozgat cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anllık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Yozgat milletvekilleri burada yer alacaktır.

Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları (2018)

Yozgat cumhurbaşkanı seçim sonuçları na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 75,5’ini alırken, Yozgat Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 14,7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,3’ünü, Kemal Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.

Yozgat milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Cumhur İttifakı Yozgat oy oranı % 78,1 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 20,2’sini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

Yozgat’ta hangi parti ne kadar oy aldı? Yozgat’ta hangi parti kazandı?

  1. AK Parti % 53,4
  2. MHP % 24,7
  3. CHP % 11,6
  4. İYİ Parti % 7,4
  5. HDP % 1,3

Yozgat yerel seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti’nin Yozgat Belediye başkan adayı Celal Köse oyların % 40,86’sini alırken, Bağımsız aday Kazım Arslan ise oyların % 36,16’sını aldı.

Yozgat İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 44,47
  2. MHP % 29,86
  3. CHP % 9,33
  4. İYİ Parti % 8,54
  5. BBP % 5,76

Yozgat’ın ilçeleri hangileri?

Akdağmadeni

Aydıncık

Boğazlıyan

Çandır

Çayıralan

Çekerek

Kadışehri

Saraykent

Sarıkaya

Sorgun

Şefaatli

Yenifakılı

Yerköy


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