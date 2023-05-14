Yozgat seçim sonuçları
Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandığa gitti. Saat 18.00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı. Milyonların merakla beklediği seçim sonuçları açıklanıyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Yozgat seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. İşte Yozgat seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.
2023 Yozgat Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Yozgat seçim Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları belli oldu.
AK PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. ABDULKADİR AKGÜL
2. SÜLEYMAN ŞAHAN
3. İSKENDER MİNAR
4. YUSUF İBİŞ
MHP YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. İBRAHİM ETHEM SEDEF
2. KAZIM ERGÜN
3. ÜLKÜ YILMAZ
4. SEZER YOZGAT
İYİ PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1. LÜTFULLAH KAYALAR
2. ALİ KEVEN
3. İSMAİL YILMAZ
4. NAFİYE BALÇIK
YENİDEN REFAH PARTİSİYOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
1 Nihat Kayhan,
2 Yaşar Demir,
3 Hasan Şahingöz,
4 İlyas Güler
MEMLEKET PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Merve Seval Aydemir,
Erman Kocaer,
Sema Köseoğlu
Murat Gülen
BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ
Mustafa Çıtak,
Cansu Çiftçi,
Veli Şahin,
Fatih Koçer
2018 Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları
Yozgat cumhurbaşkanı seçim sonuçları na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 75,5’ini alırken, Yozgat Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 14,7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,3’ünü, Kemal Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.
2018 Yozgat milletvekili genel seçim sonuçları
Cumhur İttifakı Yozgat oy oranı % 78,1 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 20,2’sini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.
2018 Yozğat'ta hangi parti ne kadar oy aldı?
- AK Parti % 53,4
- MHP % 24,7
- CHP % 11,6
- İYİ Parti % 7,4
- HDP % 1,3
2019 Yozgat yerel seçim sonuçları
AK Parti’nin Yozgat Belediye başkan adayı Celal Köse oyların % 40,86’sini alırken, Bağımsız aday Kazım Arslan ise oyların % 36,16’sını aldı.
2019 Yozgat İl Genel Meclisi seçim sonuçları
- AK Parti % 44,47
- MHP % 29,86
- CHP % 9,33
- İYİ Parti % 8,54
- BBP % 5,76
Yozgat’ın ilçeleri hangileri?
Akdağmadeni
Aydıncık
Boğazlıyan
Çandır
Çayıralan
Çekerek
Kadışehri
Saraykent
Sarıkaya
Sorgun
Şefaatli
Yenifakılı
Yerköy