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Yozgat 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları Oy Oranları

2023 Yozgat seçim sonuçları sorgulanıyor. YSK yayın yasağını kaldırdı. Yozgat seçim sonuçları 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Genel Seçim sonuçları kapsamında açıklanıyor. Cumhur İttifakı ile Millet İttifakı arasında geçen yarışta, Cumhurbaşkanı'nın kim olacağı belli oluyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. Peki, 2023 seçimlerinde Yozgat’ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Yozgat milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Yozgat seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

21:26 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Yozgat seçim sonuçları

Yozgat seçim sonuçları

Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için sandığa gitti. Saat 18.00 itibariyle Yüksek Seçim Kurulu (YSK) yayın yasağını kaldırdı. Milyonların merakla beklediği seçim sonuçları açıklanıyor. Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak cumhurbaşkanı ile yeni parlamento üyelerini belirlemek için sandık başına gitti. Türkiye genelinde 973 ilçe, 1094 ilçe seçim kurulunda 191 binden fazla sandık kuruldu. Oy verme işlemleri, Türkiye genelinde saat 17.00'de sona erdi. 2023 Yozgat seçim sonuçları sorgulanıyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarıştı. İşte Yozgat seçim sonuçlarına ilişkin haberin detayları.

2023 Yozgat Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından YSK Başkanı Başkanı Ahmet, yayın yasağının kalktığını söyledi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte 2023 Yozgat seçim Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçim sonuçları belli oldu.

AK PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. ABDULKADİR AKGÜL

2. SÜLEYMAN ŞAHAN

3. İSKENDER MİNAR

4. YUSUF İBİŞ

MHP YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. İBRAHİM ETHEM SEDEF

2. KAZIM ERGÜN

3. ÜLKÜ YILMAZ

4. SEZER YOZGAT

İYİ PARTİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1. LÜTFULLAH KAYALAR

2. ALİ KEVEN

3. İSMAİL YILMAZ

4. NAFİYE BALÇIK

YENİDEN REFAH PARTİSİYOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

1 Nihat Kayhan,

2 Yaşar Demir,

3 Hasan Şahingöz,

4 İlyas Güler

MEMLEKET PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Merve Seval Aydemir,

Erman Kocaer,

Sema Köseoğlu

Murat Gülen

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ YOZGAT 28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ ADAY LİSTESİ

Mustafa Çıtak,

Cansu Çiftçi,

Veli Şahin,

Fatih Koçer

2018 Yozgat Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Yozgat cumhurbaşkanı seçim sonuçları na göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 75,5’ini alırken, Yozgat Cumhurbaşkanı seçim sonucu na göre Muharrem İnce oyların yüzde 14,7’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,3’ünü, Kemal Karamollaoğlu ise oyların yüzde 1’ini aldı.

2018 Yozgat milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Yozgat oy oranı % 78,1 olurken, AK Parti 3, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 20,2’sini alarak CHP 1 milletvekili çıkardı.

2018 Yozğat'ta hangi parti ne kadar oy aldı?

  1. AK Parti % 53,4
  2. MHP % 24,7
  3. CHP % 11,6
  4. İYİ Parti % 7,4
  5. HDP % 1,3

2019 Yozgat yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin Yozgat Belediye başkan adayı Celal Köse oyların % 40,86’sini alırken, Bağımsız aday Kazım Arslan ise oyların % 36,16’sını aldı.

2019 Yozgat İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  1. AK Parti % 44,47
  2. MHP % 29,86
  3. CHP % 9,33
  4. İYİ Parti % 8,54
  5. BBP % 5,76

Yozgat’ın ilçeleri hangileri?

Akdağmadeni

Aydıncık

Boğazlıyan

Çandır

Çayıralan

Çekerek

Kadışehri

Saraykent

Sarıkaya

Sorgun

Şefaatli

Yenifakılı

Yerköy

Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları
Sivas Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları, oy oranları

Sivas seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. YSK verilerine göre Sivas 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Sivas'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Sivas milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Akıncılar, Divriği, Doğanşar, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

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19 dakika önce
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