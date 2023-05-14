Sivas seçim sonuçları için geri sayım sürüyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için YSK takvimi işliyor. Erdoğan, Kılıçdaroğlu, İnce ve Oğan cumhurbaşkanı seçimi için yarışırken milletvekili seçimi için de 24 parti parlemento seçimi için yarışacak. YSK verilerine göre Sivas 5 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Sivas'ta hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Sivas milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Akıncılar, Divriği, Doğanşar, Gürün, Hafik, İmranlı, Kangal, Koyulhisar, Suşehri, Şarkışla Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.