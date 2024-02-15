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Tarsus'tan Amasya'ya giden yolcu otobüsü Yozgat'ta kaza yaptı: Çok sayıda yaralı var

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan yolcu otobüsü Yozgat'ta kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada, 4'ü ağır 19 kişinin yaralandı.

09:05 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi
Yozgat’ta yolcu otobüsü devrildi

Mersin'in Tarsus ilçesinden Amasya'ya gitmek için yola çıkan M.K. (54) yönetimindeki 05 ACF 108 plakalı yolcu otobüsü, Yozgat-Kayseri karayolunun Battal köyü yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.

YARALILARDAN 4'ÜNÜN DURUMU AĞIR!

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü ağır 19 kişi, Yozgat Şehir Hastanesi, Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi ile Sorgun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Yozgat Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yaralı 19 vatandaşımızdan 15'inin durumu iyi olup, 4 vatandaşımızın durumu ise ciddiyetini korumaktadır" bilgisi verildi.




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