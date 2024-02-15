İstanbul’da eş zamanlı olarak düzenlenen "KAFES-40” operasyonlarında; elebaşılığını Emre Özcan, Önder Küçük ve Sergen Solak’ın yaptığı üç ayrı organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda 2'si örgüt elebaşı olan 24 şüpheli yakalandı. Operasyonlar sonucu 5 adet ruhsatsız tabanca ve 3 adet tüfeğe de el konuldu.