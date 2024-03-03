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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor: Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkan adayları kesin listeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?

YSK kesin aday listesi belediye başkan adayları isim listesi vatandaşların takibinde. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) ilan ettiği 2024 yerel seçim takvimi işliyor. 31 Mart yerel seçiminde yarışacak adaylar bugün kesinleşiyor. İşte AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Yeniden Refah Partisi belediye başkan adayları kesin isim listesi 2024

10:09 - 3/03/2024 Pazar
Yeni Şafak
Kesin aday listeleri ne zaman belli olacak?
Kesin aday listeleri ne zaman belli olacak?
31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor. Yerel seçimlere ilişkin kesin aday listeleri açıklanacak. Listelerin ilanıyla birlikte il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak. İşte
31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimleriİlçe Belediye Başkanlığı Seçimi Kesin Aday Listesi

Belediye başkan adayları kesim isim listesi açıklandı mı?

Seçime katılacak 34 siyasi parti; büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanı ile meclis üyesi aday listelerini 20 Şubat'ta teslim etti.

İtiraz, istifa ya da vefat gibi nedenlerle listelerde oluşacak eksiklerin tamamlanması için son tarih 2 Mart'tı.

Seçime katılacak siyasi partilerin adayları ile bağımsız adaylara ilişkin kesin listeler, bugün ilan edilecek.

İlçe belediye başkanları listelerini ilçe seçim kurulları, büyükşehir belediye başkanlığı listelerini ise il seçim kurulları açıklayacak. Listelerin ilanıyla birlikte, il seçim kurullarınca birleşik oy pusulalarının basımına başlanacak.

Basım işlemleri tamamlandıkça pusulalar ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilecek. Sandık kurullarının oluşumu 4 Mart'ta tamamlanacak ve sandık başında görev alacaklara bilgi verilecek. 21 Mart'ta ise seçim propagandası ve yasakları başlayacak. 19 Şubat'ta başlayan seçmen bilgi kağıtlarının döküm ve dağıtım işleminde son gün ise 24 Mart.


#YSK
#Kesin Aday Listesi
#2024 yerel seçimleri
18 dakika önce
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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım sürüyor: Büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkan adayları kesin listeleri açıklandı mı, ne zaman açıklanıyor?