AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları 2024 yerel seçimlerin yaklaşmasıyla birlikte merak konusu. AK Parti ve MHP yerel seçimde de bazı illerde ortak aday ile seçimlere katılacak. AK Parti Mersin ve Manisa dışında diğer büyükşehirlerde aday çıkaracak. AK Parti’nin 11 büyükşehir belediye başkan adayları kesin listesi açıklandı. Bunlar arasında İstanbul, Bursa, Samsun, Muğla, Kocaeli, Eskişehir, Erzurum, Ordu, Mardin, Denizli, Balıkesir, Aydın yer aldı. Peki AK Parti büyükşehir belediye başkan adayları kim oldu? 2024 büyükşehir belediye başkan adayları ne zaman belli olacak? İşte AK Parti belediye başkan adayları kesin liste.