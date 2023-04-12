Sandık görevlisi ücretleri, 14 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekilliği seçimleri öncesinde merak ediliyor. Seçim takviminin netlik kazanması ile birlikte seçim atmosferine girildi. 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde sandık görevlisi olmak isteyenler ise başvuru tarihi, şartları ve alacakları ücretlerini bekliyor. Peki, sandık görevlisi ücretleri, başvuru şartları belli oldu mu? İşte ayrıntılar...