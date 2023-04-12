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YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama e-Devlet ekranı üzerinden yapılıyor

YSK seçmen kaydı sorgulama işlemi bugün itibarıyla e Devlet Yüksek Seçim Kurulu yurt içi seçmen kaydı ekranından yapılabilecek. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi "Nerede oy kullanacağım" Seçmen kaydım nerede" sorusu da yanıt bulmuş olacak. Peki, e-Devlet üzerinden YSK seçmen kaydı nasıl sorgulanır?

16:13 . 12/04/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YSK

YSK

14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimlerinde oy kullanacak olan vatandaşlar seçmen kayıtlarını araştırmaya başladı. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçmen kaydı sorgulama işlemine ilişkin detayları sizin için derledik. Peki YSK 14 Mayıs seçmen kaydı nasıl öğrenilir?

SEÇMEN SANDIKLARI 2023 AÇIKLANDI MI?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçim takvimine göre seçmen sandıkları 12 Nisan'da açıklanacak. 12 Nisan Çarşamba günü vatandaşlar nerede oy kullanacaklarını öğrenebilecek. Yayımlanan takvimde "12 Nisan: Yurt içi ve yurt dışı seçmen kütükleri kesinleştirilecek. Yurt içi seçmenlerin oy vereceği yer ve sandıklar belirlenecek." ifadeleri yer alıyor.

HANGİ OKULDA OY KULLANACAĞIM?

Seçmen sandık sorgulama işlemi her seçim öncesi milyonlarca vatandaş tarafından gerçekleştiriliyor. Oy kullanacak seçmenler, e-devlet içerisinde yer alan YSK yurt içi seçmen kaydı sorgulama işlemlerini kullanabiliyor. Önümüzdeki günlerde aktif hale gelecek uygulamada kişiler hangi sandıkta oy kullanacaklarını öğrenebilecekler.

SEÇMEN SANDIĞI NASIL ÖĞRENİLİR?

Sandık sorgulama işlemini kolayca yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

Sandık bilgisi sorgulama işlemi için kullanmanız gereken hizmetin adı "Yurt İçi Seçmen Kaydı Sorgulama"dır. Hizmeti bulmak için aşağıdaki yöntemler kullanılabilir. Tarayıcınızın adres satırına https://www.turkiye.gov.tr/yuksek-secim-kurulu-yurt-ici-secmen-kaydi-sorgulama yazarak ulaşabilirsiniz.




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