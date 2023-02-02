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Yumurtalık kanseri
Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümünden Prof. Dr. Ahmet Bilici, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında yumurtalık kanseri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bilici, “Yumurtalık kanseri, yumurtalık hücrelerinin kontrolsüz çoğalması sonucu oluşur. Kanserli hücreler hızla çoğalır ve sağlıklı vücut dokusunu istila edip yok edebilir. Kadın üreme sistemi, rahmin her iki yanında birer tane olmak üzere iki yumurtalık ve rahimden oluşur. Her biri yaklaşık bir badem büyüklüğünde olan yumurtalıklar, östrojen ve progesteron hormonlarının yanı sıra yumurta üretir. Yumurtalık kanseri ilk geliştiğinde, belirgin bir belirtiye neden olmayabilir. Yumurtalık kanseri belirtileri ortaya çıktığında, genellikle bu şikayetler başka sık görülen nedenlere bağlanır. Belirtileri arasında karın şişkinliği veya şişmesi, yemek yerken çabuk doyma hissi, kilo kaybı, alt karın bölgesinde rahatsızlık, halsizlik, sırt ağrısı, kabızlık gibi bağırsak alışkanlıklarındaki değişiklikler ve sık idrara çıkma ihtiyacı görülebilir” diye konuştu.
Yumurtalık kanserine neyin neden olduğunun net olmamasıyla birlikte hastalık riskini artırabilecek bazı faktörlerin belirlendiğine değinen Prof. Dr. Bilici, şöyle devam etti: