Kalıtsal gen değişiklikleri:

Yumurtalık kanserlerinin küçük bir yüzdesi, ebeveynlerinizden miras aldığınız gen değişikliklerinden kaynaklanır. Yumurtalık kanseri riskini artıran genler arasında BRCA1 ve BRCA2 bulunur. Bu genler ayrıca meme kanseri riskini de artırır. Lynch sendromu adı verilen ve kalıtsal özellik gösteren rahatsızlık ile ilişkili gen değişiklikleri ve BRIP1, RAD51C ve RAD51D genleri dahil olmak üzere diğer bazı gen değişikliklerinin yumurtalık kanseri riskini artırdığı bilinmektedir.