Halil, Cem’in ustaca söylediği yalanlardan dolayı, Zeynep’in içinde ufak da olsa bir şüphe kalsın istemiyordur Ali Fuat hakkında. Tüm dengeleri alt üst edecek bir karar verir Halil, Yılmaz ve Cem’in haklı olduğunu söyler Zeynep’e. Zeynep, büyük aşkı Halil’e dahi inanmak istemez. Halil, canından çok sevdiği Zeynep’i bile isteye kendisinden uzaklaştırır. Bir süredir aklında olan ama yapmaya cesaret edemediği tehlikeli işe girişerek Ali Fuat’ın asıl vasiyetini yerine getirecektir çünkü. Tanıdığı en iyi baba olan Ali Fuat’ın katil olmadığını kanıtlayacaktır. Yılmaz’ın ve de özelikle Cem’in söylediği yalanlar ve iftiralar planı için hayra dönüşmüştür nerdeyse. Sevdikleri kızsa da nasıl yaparsın dese de günü gelene kadar gerçeği saklayacaktır Halil, özelikle Zeynep’ten. Sefer Göreli’yle yakınlaşacaktır Ali Fuat’ın masum olduğunun kanıtı ondadır çünkü. Göreli Ailesi Ali Fuat’ın bir kızı olduğunu asla öğrenmemelidir. Biricik aşkı Zeynep zarar görmesin diye gerçeği ondan saklaması çok önemlidir.