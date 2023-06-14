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Yürek Çıkmazı Final Bölümü

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Yürek Çıkmazı 28. ve final bölümüyle dün akşam son kez izleyici karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin final bölümünde Halil ve Zeynep asıl planları için harekete geçer. Sonunda Yılmaz’ı yaptığı kötülüklerle yüzleştireceklerdir. Peki Yılmaz günahlarını kabul edecek midir yoksa nefretle inkar etmeye devam edecek midir? Yılmaz’ı hapishanede ziyaret ederek yapmasını istediği şeyi söylerler. Yürek Çıkmazı 28. bölümü, final bölümünü TRT linkiyle tek parça full izlemek için haberimize göz atabilirsiniz.

09:33 . 14/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Yürek Çıkmazı 28. Bölüm Tek Parça Full (TRT İZLE)

Yürek Çıkmazı 28. Bölüm Tek Parça Full (TRT İZLE)

TRT 1’in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı dün akşam final yaptı. Dizinin son bölümünde Yılmaz içine sıkıştığı bu durumdan kurtulmak için her yolu dener. Bu beladan kurtulacak ve Halil’in canına okuyacaktır. Tek kurtarıcısı da Feride’dir. Feride mahkemeye çıkıp “Kader yaşıyor” derse Yılmaz kurtulacaktır. Ama Feride tanıdığı Feride değildir artık.. Yılmaz şeytanca planlarla kızının aklını çelmeye çalışır. Bu sırada ölümcül hastalığının pençesinde olan Kader kötüleşir. Dizinin son bölümüne, özetine ve fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 28. BÖLÜM ÖZETİ

Halil ve Zeynep asıl planları için harekete geçer. Sonunda Yılmaz’ı yaptığı kötülüklerle yüzleştireceklerdir. Peki Yılmaz günahlarını kabul edecek midir yoksa nefretle inkar etmeye devam edecek midir? Yılmaz’ı hapishanede ziyaret ederek yapmasını istediği şeyi söylerler. “Mahkemede gerçek suçlarını itiraf edeceksin, anneme, Solmaz ablaya yaptıklarını anlatırsan Kader abla ortaya çıkacak. Daha az ceza alacaksın, bir gün hapisten çıkma ihtimalin bile olacak. Yok itiraf etmezsen Kader ablayı öldürmekten ömür boyu hapis yatacaksın.”

Kötüler intikam için yaşar iyiler adalet için..


Yılmaz içine sıkıştığı bu durumdan kurtulmak için her yolu dener. Bu beladan kurtulacak ve Halil’in canına okuyacaktır. Tek kurtarıcısı da Feride’dir. Feride mahkemeye çıkıp “Kader yaşıyor” derse Yılmaz kurtulacaktır. Ama Feride tanıdığı Feride değildir artık.. Yılmaz şeytanca planlarla kızının aklını çelmeye çalışır. Bu sırada ölümcül hastalığının pençesinde olan Kader kötüleşir. Onun bu durumunu fark eden Halil, Kader’i hastaneye götürmek konusunda bir an olsun bile tereddüt etmez. Kader ablasının bir gün dahi olsa fazla yaşaması, Yılmaz’ın ömür boyu hapis yapmasından çok daha değerlidir.

Yılmaz’ın gerçek suçlarını mahkemede itiraf edeceği süreçte hastalığı ağırlaşan Kader’in yaşadığı ortaya çıkacak mıdır?

YÜREK ÇIKMAZI 28. BÖLÜM (FİNAL) TEK PARÇA FULL

Yürek Çıkmazı 28. bölümü tek parça full izlemek için

Yürek Çıkmazı 28. Bölüm Fragmanı (FİNAL)
Yürek Çıkmazı 28. Bölüm Fragmanı (FİNAL)

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı 27. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Yılmaz cezaevine sevk edilmiştir. Caner ısrarla aynı şeyi söyler hep Yılmaz’a, bana Halil’i bitirecek bilgiyi ver, bende senin tutuksuz yargılanmanı sağlayacak kanıtı mahkemeye sunayım. İyice köşeye sıkışan Yılmaz Feride üzerinde yoğun bir baskı uygulamaya başlar. Birsen, Feride’yi babasının zehirli etkisinden kurtarmak için sevgiyle yaklaşır kardeşine. Feride’nin kafası karışmaya başlar babası hakkında. Babasının kötü bir adam olduğunu hala kabullenemese bile düşünmeye ve sorgulamaya başlamıştır. Yürek Çıkmazı 27. bölümü tabii.com linkiyle tek parça full izlemek ve final bölümü fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.



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#Yılmaz
#Halil
#Zeynep
4 saat önce
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