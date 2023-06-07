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Yürek Çıkmazı 28. Bölüm Fragmanı (FİNAL)

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı 27. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Yılmaz cezaevine sevk edilmiştir. Caner ısrarla aynı şeyi söyler hep Yılmaz’a, bana Halil’i bitirecek bilgiyi ver, bende senin tutuksuz yargılanmanı sağlayacak kanıtı mahkemeye sunayım. İyice köşeye sıkışan Yılmaz Feride üzerinde yoğun bir baskı uygulamaya başlar. Birsen, Feride’yi babasının zehirli etkisinden kurtarmak için sevgiyle yaklaşır kardeşine. Feride’nin kafası karışmaya başlar babası hakkında. Babasının kötü bir adam olduğunu hala kabullenemese bile düşünmeye ve sorgulamaya başlamıştır. Yürek Çıkmazı 27. bölümü tabii.com linkiyle tek parça full izlemek ve final bölümü fragmanı için haberimize göz atabilirsiniz.

09:40 . 7/06/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
YÜREK ÇIKMAZI 27. Bölüm Tek Parça Full

YÜREK ÇIKMAZI 27. Bölüm Tek Parça Full

TRT 1’in sevilen dizisi Yürek Çıkmazı’nın 27. bölümü dün akşam yayınlandı. Dizinin bu bölümünde Kader, saklandığı evde çok yalnız hisseder kendini. Yakın zamanda hastalığından dolayı ölecek olmanın yoğun karamsarlığı üstüne çökmüştür. Halil, Zeynep, Birsen ve Turgut onun ailenin bir parçası gibi hissetmeleri için elinden geleni yapar. Bu sırada Feride, Kader’in yaşadığı gerçeğini öğrenir. Feride gerçeği babasına anlatacak mıdır? “Kader yaşıyor” deyip babasını hapisten çıkartacak mıdır? Babası hakkında kafası karışan Feride hayatının en önemli kararını vermek üzeredir. Yürek Çıkmazı son bölüme, özetine ve 28. bölüm fragmanına haberimizden ulaşabilirsiniz.

YÜREK ÇIKMAZI 27. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz cezaevine sevk edilmiştir. Caner ısrarla aynı şeyi söyler hep Yılmaz’a, bana Halil’i bitirecek bilgiyi ver, bende senin tutuksuz yargılanmanı sağlayacak kanıtı mahkemeye sunayım. İyice köşeye sıkışan Yılmaz Feride üzerinde yoğun bir baskı uygulamaya başlar. Birsen, Feride’yi babasının zehirli etkisinden kurtarmak için sevgiyle yaklaşır kardeşine. Feride’nin kafası karışmaya başlar babası hakkında. Babasının kötü bir adam olduğunu hala kabullenemese bile düşünmeye ve sorgulamaya başlamıştır.

Halil ise Ali Fuat’ın masumiyetini kanıtlayan görüntüyü ne olursa olsun Saba’dan alacaktır; ama Saba’nın ondan yapmasını istediği şey çok risklidir. Zeynep sevdiği adamın bu riski almasını istemese de Halil’in fikrini değiştiremez. Diğer taraftan Cem, Yılmaz’ın tutuksuz yargılanmasını sağlayacak kanıtın ne olduğunu öğrenmek için harekete geçer.

Kader, saklandığı evde çok yalnız hisseder kendini. Yakın zamanda hastalığından dolayı ölecek olmanın yoğun karamsarlığı üstüne çökmüştür. Halil, Zeynep, Birsen ve Turgut onun ailenin bir parçası gibi hissetmeleri için elinden geleni yapar. Bu sırada Feride, Kader’in yaşadığı gerçeğini öğrenir. Feride gerçeği babasına anlatacak mıdır? “Kader yaşıyor” deyip babasını hapisten çıkartacak mıdır? Babası hakkında kafası karışan Feride hayatının en önemli kararını vermek üzeredir.

YÜREK ÇIKMAZI 27. BÖLÜM TEK PARÇA FULL (TABİİ.COM)

Yürek Çıkmazı 27. bölümü tek parça full izlemek için

YÜREK ÇIKMAZI 28. BÖLÜM FRAGMANI



Yürek Çıkmazı 27. Bölüm Fragmanı
Yürek Çıkmazı 27. Bölüm Fragmanı

TRT 1 ekranlarının sevilen dizilerinden Yürek Çıkmazı 26. bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı. Her hafta Salı akşamı saat 20.00’de yayınlanan dizinin yeni bölümünde Yılmaz Kader’i öldürmek üzereyken Halil son anda yetişerek Kader’in hayatını kurtarmıştır. Ancak bu esnada kendinden geçen Yılmaz hiçbir şey hatırlamamaktadır. Polis, Kader’i öldürmekten Yılmaz’ı göz altına alır. Halil’in amacı Yılmaz’ı işlemediği bir cinayetten dolayı hapse attırmak değildir. Solmaz ve Cennet’e yaptıklarını itiraf etmesi karşılığında Kader’in yaşadığını ortaya çıkaracaktır. Böylece adalet sağlanacak, Yılmaz sadece işlediği suçların cezasını çekecektir. Yürek Çıkmazı 26. bölümü TRT linkiyle tek parça full izlemek ve 27. bölüm fragmanına bakmak için haberimize göz atabilirsiniz.


#Yürek Çıkmazı
#TRT 1
#Zeynep
#Halil
#Ali Fuat
#Final
1 saat önce
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